Стащить кабанчика у соседа: тигр Мартин попался в объектив фотокамеры в Хабаровском крае

Фотоловушка запечатлела рыжего красавца. Фото: скриншот с видео

Фотоловушки лесоохотхозяйства «Дурминское» в Хабаровском крае в очередной раз порадовали нас интересными кадрами. На этот раз в Сети появилось видео, на котором тигр Мартин шагает по заснеженному лесу. Оказалось, что видео было снято еще в октябре, но такие путешествия гордый хищник совершает частенько. Он осматривает окрестности, чтобы узнать, кто еще проходил рядом в последнее время.

- Он заявился проверить владения. Особо в контакты с другими тиграми он не вступает. Он не хочет бороться за территорию, а смотрит на нее, как на соседскую. Вот и пришел узнать, не освободилась ли земля. Может, добыча мимо пробегала, и можно утащить кабанчика у соседа, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Баталов, директор «Дурминского лесоохотничьего хозяйства».

Мартину около семи лет. На территории «Дурминского» его видят уже на протяжении пяти лет. Раньше он плотно проживал на этой местности, однако потом его вытеснил другой тигр по кличке Очкарик. Теперь Мартин изредка заходит сюда на разведку: проверить последние новости и «поздороваться» с соседями через маркировочное дерево.

С 5 по 7 февраля работники хозяйства проведут учет тигров, полный отчет по которому будет готов в марте. Эту работу проведут в рамках государственного мониторинга амурского тигра в России. Тогда станет ясно, сколько еще полосатых хищников осталось в крае и в России, а также появится полная информация о местах их обитания.

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