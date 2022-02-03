Кучами мусора завалены улицы одного из сел в ЕАО

Свалка расположилась рядом с жилыми домами Источник: Инстаграм/@live_bir Фото: Социальные сети

Огромная свалка образовалась на Первомайской улице села Биджана. Мусор разбросан кучами и скоро начнет вываливаться на проезжую часть. По сообщениям местных жителей, они ежемесячно платят за вывоз, но раскиданный мусор игнорируют. Кроме того, люди отмечают, что Первомайская - далеко не единственная захламленная улица Биджана. Таких точек еще как минимум три. Селяне регулярно направляют жалобы в администрацию населенного пункта, но пока что меры по устранению свалки приняты не были.

А вот собаки, похоже, очень рады такому пиршеству Источник: Инстаграм/@live_bir Фото: Социальные сети

- Сбором и вывозом мусора на территории области занимается региональный оператор ООО «Дом-строй». У администрации нет полномочий для решения этой проблемы, - сообщила «КП» - Хабаровск» Ольга Чибрикова, глава Биджанского сельского поселения.

Село Биджан относится к Ленинскому муниципальному району, и по заверениям властей, свалки разгребут к весне текущего года.

- Мусорные площадки для Биджана уже заготовлены, контейнеры закуплены. В связи с холодным временем года установить их пока не представляется возможным. Данные мероприятия будут осуществлены ориентировочно в апреле текущего года, - рассказали в администрации Ленинского муниципального района ЕАО.

Вместо подснежников - обертки, пакеты и бутылки Источник: Инстаграм/@live_bir Фото: Социальные сети

Оказалось, что такая проблема преследует и другие села области, например, Валдгейм и Пашково. Регоператор в курсе происходящего. Директор ООО «Дом-строй» сообщил, что свалка - следствие того, что контейнеры находятся только в школах, и люди сбрасывают мусор просто на улицу, не доходя до мест его накопления. Несмотря на такие сложности, проблему все же обещают устранить.

- По поручению председателя правительства Валерия Самкова ведется работа по организации ликвидации несанкционированных свалок. Совместно с сельскими поселениями формируются списки таких свалок и готовится общая заявка региональному оператору для заключения договора по уборке территорий населенных пунктов, - сообщили в администрации Ленинского муниципального района ЕАО.

Пока что люди вынуждены лицезреть восстание грязи рядом со своими домами. Однако, если свалки уберут и поставят больше контейнеров, то экологическая обстановка в селах больше не будет представлять такой угрозы для здоровья.

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