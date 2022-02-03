Сорвали судьбоносный экзамен: хабаровских выпускников эвакуировали во время написания сочинения по допуску к ЕГЭ

2 февраля был резервным днем для тех, кто не смог сдать экзамен в основной день в декабре Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хабаровские школьники лишились попытки сдать экзамен, который решит исход всего 11-летнего обучения. 2 февраля выпускники писали итоговое сочинение по допуску к ЕГЭ. Испытание пришлось прервать из-за объявленной тотальной эвакуации школ города.

Около 11:00 на электронную почту хабаровской мэрии пришло письмо с угрозами взорвать все школы, лицеи и гимназии города. Неизвестный сообщал о том, что все здания образовательных учреждений заминированы, требований никаких не выдвигал. Власти объявили об эвакуации 70 школ, занятия были отменены.

Отменены были и экзамены, в частности - важное сочинение по допуску к ЕГЭ. 2 февраля был резервным днем для тех, кто не смог сдать экзамен в основной день в декабре. Стараниями кибертеррористов хабаровские школьники лишились попытки выйти на сдачу ЕГЭ.

- Сроки проведения итогового сочинения уже установлены Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Выпускники, которым не удалось сдать работу вчера (2 февраля - прим. ред.) по уважительной причине, напишут сочинения и изложения в еще один дополнительный день - 4 мая, - прокомментировал «КП» Владимир Цебизов, специалист пресс-службы министерства образования и науки Хабаровского края.

Он также отметил, что готовится письмо в Рособрандзор «об определении дополнительного срока для данной категории обучающихся».

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