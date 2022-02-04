Николаевск-на-Амуре погряз в мусоре и коммунальных авариях из-за миллионных долгов по ЖКХ

Николаевск-на-Амуре погряз в мусоре. Фото предоставлено героем публикации

Николаевск-на-Амуре - административный центр Николаевского района, расположенный на севере Хабаровского края, с населением чуть больше 17 тысяч человек. Это совсем маленький город, в котором действуют всего четыре управляющие компании, которые уже год не могут справиться с большой проблемой - миллионными долгами за ЖКХ по брошенным и неучтенным квартирам.

Дело в том, что в 2018 году собственников наделили правом уйти от управляющих компаний, чтобы платить за коммуналку напрямую ресурсоснабжающим организациям, таким как АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), которая и снабжает Николаевск-на-Амуре теплом, электричеством и горячей водой. А ранее все расчеты шли через управляющую компанию, счет же предоставляла ресурсоснабжающая организация. За три года обслуживания по новой схеме собственники накопили огромные долги. «ДГК» через суд принудила управляющие компании к уплате этих сумм.

- Только по нашему фонду долг 10 миллионов рублей накопился за три года с 2018 года. У нас в фонде 63 дома, из них по 62 есть долги. В каждом здании по несколько квартир, с которых невозможно взыскать долги. И всю эту сумму повесили на нас. Но таких средств у нас нет, поэтому мы сделали запрос компании «ДГК» о рассрочке, но его отклонили. И теперь наши счета заморожены, и вся сумма переводится в «ДГК» в уплату долга. А меж тем нам нечем платить сотрудникам заработную плату, рабочий день сокращается, и мы успеваем меньше сделать, что сказывается в итоге на жизни и быте обычных людей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Забелина, генеральный директор УК «Частный ЖЭК».

Запрос о рассрочке оплаты долга. Фото предоставлено героем публикации

Управляющие компании в Николаевске получают доход за счет выполнения услуг по техобслуживанию: вывоз мусора, уборка улиц, ремонт и содержание придомовых территорий, подъездов, подвалов, крыш, инженерных коммуникаций - всего, что не является частью квартиры. При этом полученные средства управляйки вынуждены направлять «ДГК» на оплату долгов, которые их обязал выплатить суд, встав на сторону ресурсоснабжающей организации.

- Есть вступившее в законную силу решение суда, который признал этот долг управляющей компании. На прошлой неделе местная газета «Амурский лиман» проводила круглый стол, на который приглашали в том числе всех руководителей управляющих компаний. Там были представители администрации и общественности. Из «ресурсников» были только мы. Но никто из управляющих компаний на это мероприятие не пришел, хотя мы их об этом уведомляли. Мы лишь продаем ресурс, а услуги предоставляют управляющие компании, - ответили «Комсомолке» в Николаевском отделении ПАО «ДЭК».

Ответ «ДГК» на запрос. Фото предоставлено героем публикации

По мнению директора УК «Частный ЖЭК», подобное перенаправление средств приводит к существенному уменьшению, а зачастую и к полной остановке выполнения работ по содержанию и ремонту жилого фонда. В то время как многие дома далеко не новые и требуют постоянного обслуживания. Зимой добавляется уборка снега.

Наталья Забелина также опасается, что такое решение суда грозит управляющим компаниям неминуемым банкротством. Страдают по итогу обычные собственники, которые недополучают услуги от управляек, из-за чего в городе уже скопилось множество свалок у контейнеров, которые никто не убирает. А в некоторых районах прорвало теплотрассы.

Свалки появились в разных районах города. Фото предоставлено героем публикации

В некоторых районах прорвало теплотрассу. Фото предоставлено героем публикации

- Также хочу обратить внимание на то, что вопрос пустующих квартир особенно остро стоит в отдаленных и приравненных к Крайнему Северу районах, таких как Николаевский. Из-за оттока населения таких квартир становится все больше с каждым годом, а значит, проблема будет только усугубляться, если ее не решать. Мы хотим законодательно закрепить единую прямую схему взаимоотношений между ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилья, исключив управляющие компании из цепочки оказания коммунальных услуг. Чтобы мы могли качественно заниматься своими прямыми обязанностями по техобслуживанию. Это поможет снизить социальную напряженность.

Горы мусора повсюду. Фото предоставлено героем публикации

Кроме того, в компании «ДГК» сообщили, что дополнительную информацию они готовы предоставить только после официального запроса.

Напомним, ранее в редакцию «Комсомольской правды» в Хабаровске» обращались представители общественного совета и администрации Николаевского района. Местные жители уже несколько лет не могут добиться от Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт» восстановления пассажирского причала №10 морского порта Николаевска-на-Амуре.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Кучами мусора завалены улицы одного из сел в ЕАО

Жители недовольны, что платят за вывоз впустую (подробнее)

В Советской Гавани уже три месяца не вывозят мусор

В качестве протеста жители выносят мусор к дверям районной и городской администраций (подробнее)