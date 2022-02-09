Двое скульпторов из Хабаровска создали «Гармонию» на снежном фестивале в Швеции

Хабаровские скульпторы на снежном фестивале в Швеции. Фото предоставлено героем публикации

Супруги из Хабаровска Екатерина и Владимир Барсуковы - оба профессиональные скульпторы, работающие со снегом и льдом. В международных конкурсах и фестивалях они участвуют уже больше 15 лет. Где Барсуковы только не бывали: в Японии, Германии, Индии, Словакии, Китае. А в январе этого года хабаровчане отметились в Швеции на Международном снежном фестивале в Кируне - самом северном городе этой скандинавской страны.

В небе над Швецией. Фото предоставлено героем публикации

Стоимость дороги до места хабаровчанам позже компенсируют организаторы, билеты стоили 1200 евро в обе стороны на двоих. Проживали супруги в обычном отеле. Барсуковы были единственной русской командой на фестивале. Помимо них в мероприятии участвовали мастера из Испании, Великобритании, Канады, Каталонии и Швеции. Сложнее всего было команде из Испании, зато россияне и канадцы чувствовали себя как дома.

Аэропорт Кируны. Фото предоставлено героем публикации

- Попали мы в Швецию по специальному приглашению не как туристы, а как участники соревнования. В аэропорту нас пугали тем, что страна закрыта, и нас могут в любой момент повернуть обратно. Но проблем при прохождении границы и таможни не возникло - у нас только спросили наличие вакцины, ПЦР-тест не понадобился. В 2019 году мы были в Кируне лишь проездом, но о фестивале слышали давно. И в этом году решили подать заявку. Нас по итогу выбрали среди множества претендентов, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владимир Барсуков, скульптор.

Улочки Кируны. Фото предоставлено героем публикации

Отбор на фестиваль проходит по эскизам, дальше дело техники. При этом желательно хорошо знать английский язык, так как переводчиков на фестивале нет. У Барсуковых с этим проблем не было.

- Местные жители относились к нам легко и позитивно. Никто особо не обращал внимание на то, что мы из России. Некоторые интересовались, как дела в Украине. Также люди удивлялись, когда узнавали, что мы родом из Хабаровска и приехали издалека. Но были и такие, кто говорил, что у них живут родственники на Дальнем Востоке.

Снежные кубы - заготовки для будущих шедевров. Фото предоставлено героем публикации

За четыре дня супруги вырезали из снежного куба три на три метра изящную абстрактную фигуру под названием «Гармония». Авторы объясняли смысл своего творения как идеальный баланс между инь и ян, мужским и женским началом.

- Скульптура представляет собой сплетение стилизованных фигур мужчины и женщины и символизирует гармонию между людьми. Благодаря ей происходит волшебство, чудо. Когда они вместе, то происходит та самая гармония, которая и сподвигла нас создать это произведение. Во время работы над фигурой возникли трудности со снегом: он оказался не очень качественным, с ледяными вкраплениями, камушками, кусочками травы и даже местами с собачьими фекалиями. Искусственный снег, который используют у нас, в этом смысле намного лучше.

Мастера и их творение. Фото предоставлено героем публикации

По итогам конкурса победила команда из Каталонии, им выдали 10 тысяч шведских крон - это около 82 тысяч в рублях. Победитель был только один. Приз зрительских симпатий попал в руки канадцев. А наши земляки за свои труды получили приз мастеров, то есть награду за лучшую скульптуру, по мнению самих участников.

«Гармония» и свет. Фото предоставлено героем публикации

Программа фестиваля, помимо соревнований между мастерами и выставки снежных скульптур, включала в себя: гонки на собачьих и оленьих упряжках с собаками, праздничное карнавальное шествие, а еще презентацию самого большого в мире иглу. В Кируне проходит самый большой фестиваль снежных скульптур в Европе, начиная с 1985 года. Посетить его можно ежегодно с 26 по 30 января.

Фигуры других команд. Фото предоставлено героем публикации

Кируна находится в Лапландии (совсем рядом родина Санта-Клауса), в 900 километрах от Стокгольма - столицы Швеции. Живет этот городок с населением всего в 16 тысяч человек за счет добычи железной руды. Порой температура там может опускаться до -40 градусов, но нашим соотечественникам повезло - столбик термометра на время их пребывания в Кируне не опускался ниже -20.

Участники соревнований. Фото предоставлено героем публикации

Напомним, ранее хабаровчанки Екатерина Федорова и Мария Кудревская победили на международном фестивале снежной скульптуры в Новосибирске. Творческий тандем родил на свет фольклорную композицию «Духи Сибири».

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Режет лед в розовой куртке, чтобы не спутали: хабаровчанка победила в международном конкурсе по снежной и ледяной скульптуре

Екатерина Федорова комфортно чувствует себя со стамеской в руках и зарабатывает творчеством (подробнее)

Съедобный лед и искусственный снег: раскрываем секреты новогоднего городка в Хабаровске

Эксперты рассказали о технологиях создания зимней красоты (подробнее)

Мастера стамески и лопатки: фестиваль песчаных скульптур стартовал в Хабаровске

Скульпторы будут работать над своими творениями четыре дня (подробнее)