Белый медведь Алмаз стал любимцем посетителей хабаровского зоосада «Приамурский»

Любимой едой мохнатого зверя оказалась тыква Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

В зоосаде «Приамурский» завершился конкурс «Любимец зоосада», который проводили ко Дню святого Валентина. Победителем стал белый медведь Алмаз, покоривший сердца публики. За него проголосовало 63 человека. Люди выбирали лидера с помощью специальных жетонов в форме сердца, которые надо было бросить в коробку рядом с вольером животного.

Чистоплотный Мишка любит водные процедуры Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Алмаз пока что совсем малыш, ему всего два года, однако он уже весит 360 килограммов. Несмотря на такую внушительную массу, по меркам медведей ему еще расти и расти. Его мама, например, весит около 520 килограммов. Но у мишки есть все шансы ее перегнать, ведь у него отменный аппетит. В его рацион входят говядина, фрукты, овсяная каша и овощи.

- Благодаря акции «Добрый урожай» нам удалось собрать и заморозить кабачки и тыкву. Последнюю он особенно любит, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Журавлева, специалист по связям с общественностью зоосада «Приамурский».

В зоосаду оказалось много семейных парочек Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Помимо этого в зоосаду проводился и второй конкурс - на самую романтичную звериную пару. В нем приняли участие рыси, олени, лесные коты, харзы (уссурийские куницы) и белоплечие орланы Сахалина и Маг. В этом фотоконкурсе победителями стали рыси Мурка и Бублик, признанные самой красивой парой зоосада.

Мурка и Бублик наслаждаются обществом друг друга Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

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