Настоящее чудо: сову из ЕАО выпустили на волю после реабилитации

Длиннохвостая неясыть поступила в центр очень истощенной. Фото: siberiantiger_center

В начале февраля в приморский центр спасения животных «Тигр» из ЕАО привезли длиннохвостую неясыть прямиком из Еврейской автономной области. Птица была с признаками крайнего истощения, травмой крыла и потерей ориентации.

Затем начался двухнедельный период реабилитации, в течение которого сову лечили, откармливали и поместили в специальный разлетный вольер, где неясыть восстанавливала свои полетные навыки.

В ЕАО от центра работает конфликтная группа, которая занимается дикими животными. Она находит пострадавших зверей и изымает их для реаблитации.

- Данную птицу подобрали местные жители. По всей видимости, либо машиной сбита была, либо где-то в стекло ударилась. Переломов мы не обнаружили. Также у нее была временная потеря ориентации, у сов такое часто бывает. По-человечески - это сотрясение мозга. Но совы от этого состояния очень быстро отходят. В разлетном вольере мы протестировали неясыть на охоту и полет. После чего приняли решение отпустить птицу на волю, - рассказал «КП» - Хабаровск» Виктор Кузьменко, директор центра спасения животных «Тигр».

Длиннохвостую неясыть отпустили, поскольку она активно передвигалась и летала в вольере, а также хорошо охотилась, поэтому сотрудники «Тигра» решили долго не задерживать сову в клетке.

Сову отпустили на волю. Фото: siberiantiger_center

- Наконец-то длиннохвостая неясыть вернулась в родной дом. Долгой тебе жизни на воле! - написали сотрудники центра в своем Instagram-аккаунте.

Стоит указать, что травмированные совы поступают в центр очень часто. В год через «Тигр» проходит порядка 70 животных. И это не только птицы, но и медвежата, косули и так далее. Центр имеет соглашение с охотнадзором, поэтому почти все животные, которые изымаются, едут в Приморье. Привозят их и из Хабаровского края в том числе.

Напомним, еще одну сову из ЕАО по имени Букля перевезли на постоянное проживание в реабилитационный центр «Утес» в Хабаровский край. Серая неясыть потеряла полкрыла и не могла летать. Животное приютили местные жители, но длительное сожительство с дикой птицей начало приносить проблемы в быту.

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