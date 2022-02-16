Коробка с сюрпризом: в биробиджанский приют подкинули мертвого кота

Мертвого кота обнаружили в коробке в ЕАО. Instagram @dobryie_ruki_birobidzhan

Утро воскресенья, 13 февраля, оказалось недобрым для работников биробиджанского приюта для животных «Добрые руки» в ЕАО. Подходя к зданию учреждения на дежурство, волонтеры обнаружили на свежем снегу коробку, которая стояла у ворот. Хорошее настроение сотрудников тут же улетучилось.

- Сразу екнуло сердце! Не просто так она стоит... Какой же ужас нас обуял, когда мы заглянули внутрь и увидели содержимое! Там лежал замерзший котик, которому не оставили ни единого шанса на жизнь! Но очень позаботились о комфорте, видимо: полотенчико, тарелочки туда «заботливо» положили. Чем думал этот хозяин? Такой ли он добрый? Уж лучше бы он выпустил надоевшего котика в подвал, там хоть был шанс, - написали в своем Instagram работники приюта.

Камеры видеонаблюдения показали, что «коробку с сюрпризом» к калитке подбросили около двух часов ночи неизвестные на машине. Из-за того, что шел снег, номеров разобрать не удалось. А волонтеры пришли только в 11 утра и обнаружили уже окоченевший труп.

В каком он был до этого состоянии, болел или нет - неизвестно. В такие морозы бедный кот просто замерз насмерть, так как, видимо, не умел согреваться и не смог самостоятельно покинуть коробку. К тому же в ней были прорезаны дырки для дыхания, что только ускорило проникновение холодного воздуха внутрь. Труп кота сдали на кремацию.

К сожалению, подобные случаи, по словам директора организации, происходят регулярно.

- У нас это не первая находка. В декабре в самые морозы кто-то подкинул коробку с шестью щенками. Из них трое еле живых были, остальные замерзли насмерть. Выживших щеночков мы откачали, но они через два дня заболели чумкой, и в живых только один остался. Люди, когда подбрасывают нам таким способом животных, поступают абсолютно безответственно и бездумно - мы же не дежурим за воротами приюта и не видим всего, что там происходит, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Батенкова, председатель общественной организации ЕАО общества защиты животных «Добрые руки».

Для решения этой проблемы необходимо влиять на хозяев питомцев законодательно, считает Ольга.

- Мы сейчас очень сильно выступаем за то, чтобы власти сделали поголовный учет собак и кошек и поставили всем большие чипы. Это небольшие деньги в сравнении с тем, что мы сейчас получаем, и с тем, что мы начнем строить приюты и забирать туда всех животных и собак с улиц. После этого будет намного проще найти хозяина и выяснить причину появления выброшенных кошек и собак. Самое главное сейчас - ввести поголовный учет животных, чтобы государство это оплатило, и льготную стерилизацию для малоимущих слоев населения, параллельно занимаясь бездомными животными.

Печальная правда такова, что приюты в стране работают по большей части с потоком выброшенных домашних животных, чем с уличными собаками и кошками.

- Если бы не это, то можно было бы справиться с проблемой уличных собак и кошек за год. Проблема в безответственности людей и потребительском отношении к питомцам. А наказывают потом чиновников и волонтеров, не решая корень проблемы.

Зоозащитники ждут введения закона о чипировании, программа которого должна быть рассчитана на пять лет.

Напомним, хабаровский депутат и зоозащитник Наталья Коваленко также считает, что выкидывать домашних животных на улицу недопустимо. По ее мнению, в регионе и в стране в целом необходимо наладить эффективную работу в отношении бродячих, домашних и диких животных. Для чего нужно ввести должность уполномоченного по защите животных РФ по аналогии с омбудсменом.

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