Тайник с замерзшим трупом амурского тигра обнаружили в Хабаровском крае

Погибшее животное оказалось самкой 4-5 лет. Фото: архив минприроды Хабаровского края

Очередной труп амурского тигра нашли в Хабаровском крае. Замерзшую тушу хозяина дальневосточной тайги обнаружили 29 января 2022 года госинспекторы КГБУ «Служба по охране животного мира и ООПТ» во время рейда в лесах района имени Лазо.

Это оказалась самка возрастом около 4-5 лет. На теле тигрицы специалисты обнаружили предположительно несколько пулевых отверстий. Такие выводы были сделаны после первичного осмотра.

- Предварительно путем пальпации нащупал выходное отверстие. По ширине, наверное, все-таки карабин это был, - отметил специалист службы.

Труп могучего хищника находился в тщательно замаскированном тайнике в 32 километрах в северо-восточном направлении от поселка Солонцовый, в урочище ключа Болотистый, в районе «верхнего» склада лесозаготовительного участка ООО «ВТК», в 15 метрах от лесовозной дороги.

На теле тигрицы предположительно есть пулевые отверстия. Фото: архив минприроды Хабаровского края

- Виновников и обстоятельства гибели тигрицы установят следственные органы. Говорить о том, что произошло, преждевременно никто не может. После экспертизы будет уже что-то понятно. В этом году это первый подобный случай. Труп был присыпан снегом, таким образом его и спрятали, - рассказал «КП» - Хабаровск» Леонид Иванов, председатель комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов Хабаровского края.

На место ЧП выехала группа оперативников. Возбуждено уголовное дело о незаконном отстреле тигра, проводится расследование.

- Рассматриваться будут все версии, в том числе, если животное нападало. В любом случае застреливший тигра должен был сообщить об этом, а не прятать труп в хорошо замаскированном тайнике, - добавили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края.

Труп краснокнижного хищника помещен на ответственное хранение в КГБУ «Служба по охране животного мира и ООПТ». Решается вопрос о передаче останков тигрицы на экспертизу в АНО «Центр «Амурский тигр».

Напомним, 16 января 2022 года в Хабаровском крае поезд насмерть сбил амурского тигренка. Лесной хищник угодил под колеса движущегося на полном ходу состава. Об инциденте сообщили в министерстве природных ресурсов региона. Все случилось рано утром на железнодорожном перегоне Аван - Котиково.

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