«Я шла и упала, да?»: двое пешеходов инсценировали ДТП в Хабаровске

Хабаровчанка легла под машину таксиста. Фото: скриншот с видео

В соцсетях появилось короткое видео, судя по которому в Хабаровске двое супругов якобы разыграли ДТП перед таксистом, который их подвез. Мужчина обвинил таксиста в том, что тот сбил его жену, когда сдавал назад, «и даже в зеркала не посмотрел». При этом мужчина не стеснялся в выражениях, используя нецензурную брань.

Видео начинается с того, что женщина лежит на снегу перед машиной и спрашивает у мужа: «Все, я шла и упала да?» Видео снимает таксист и обращается к женщине, мол, зачем вы легли на землю, вы же мне ударили бампер. По его мнению, никакого ДТП не было, а пассажиры, после того как вышли, пнули его машину и сломали бампер. Когда же таксист попросил оплатить ремонт, то двое супругов устроили концерт, а жена пассажира легла под машину.

Видео вызвало общественный резонанс. Большинство комментаторов смеялось над супружеской парой, называя их «горе-актерами», «артистами из народа» и «клоунами». Один из комментаторов предложил мужу хабаровчанки вымыть рот с мылом.

Другие же не смеялись, а посоветовали таксисту действовать решительно.

- Машину повредили, однозначно нужно наказать за спектакль и повреждение. Водителю обратиться в спецорганы!

- Надо было ГИБДД вызывать. А то еще и шантажировать начнут.

Однако нашелся среди комментаторов и человек под ником romanovnikolai2, который рассказал совсем иную версию.

- Я в шоке от комментариев. Этот таксист слил половину ситуации в свою пользу и жалуется. А то, что у него весь бок поцарапан, от переднего до заднего бампера, не сказал. И что бампер был поломан из-за другого ДТП, за которое ему уже страховая заплатила, тоже не сказал. Да, с ним был конфликт по оплате, но его машину никто не пинал! Он решил воспользоваться ситуацией, что два пассажира под градусом, и хотел срубить денег. Между прочим, 30 тысяч за новый бампер требовал. Вот теперь и думайте, как судить людей, не зная всех деталей.

Также он пообещал всем заинтересованным скинуть фото таксиста и видео царапин на его машине. Выйти на связь с этим человеком не удалось.

«Комсомолка» обращалась с запросом в ГИБДД и полицию, там ответили, что никаких обращений по этой ситуации к ним не поступало.

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