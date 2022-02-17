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Происшествия17 февраля 2022 6:55

Получил смертельные травмы и продолжил пить: жителя ЕАО забили насмерть костылем в пьяной драке

Житель ЕАО получил девять лет колонии за убийство собутыльника костылем
Марина ГОНЧАРЕНКО
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Мужчины на момент происшествия не выходили из запоя уже несколько дней

Мужчины на момент происшествия не выходили из запоя уже несколько дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из бараков в Облучье завязалась смертельная драка. Не просыхавший три дня местный житель в очередной раз погрузился на дно бутылки. Компанию ему составил такой же запойный сосед. Для того «дома» происходящее не редкость. Никто не думал, что вечеринка в компании зеленого змия закончится смертью. Напившись, мужчины принялись вспоминать былые конфликты. Слово за слово, и завязалась драка. Один из нетрезвых постояльцев впал в безумие и начал запинывать знакомого ногами. Финальной точкой в конфликте стал удар костылем по голове, который и стал причиной смерти.

Избитый мужчина не сразу понял, что уже стоит одной ногой в могиле. Он отполз в другую квартиру, где продолжил распивать алкоголь. Вечеринка продолжилась вплоть до момента кончины. Тело обнаружили свидетели, которые сами нередко участвовали в барачных пьянках.

- Убивший собутыльника мужчина вину не признал, но были собраны доказательства: результаты экспертизы и показания свидетелей, которые опровергли его слова. В отношении преступника вынесли обвинительный приговор, - рассказала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

Суд признал вооруженного костылем жителя барака виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима вдали от своей любимой бутылки.

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