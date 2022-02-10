Жительница Хабаровского края избила и покусала полицейского

Недовольные соседи вызвали участкового, чтобы угомонить скандалистку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алкогольное опьянение нередко приводит людей к постыдным ситуациям. Так и произошло с жительницей района имени Лазо в Хабаровском крае. В один день мать двоих маленьких детей, проживающая в селе Гродеково, решила скрасить свой досуг бутылочкой горячительного напитка. Не рассчитав свою дозу, она напилась, после чего начала буянить. Что-то внутри подсказало ей, что пора устроить ссору с соседскими детишками. Женщина вышла на балкон и начала кричать матом на играющую во дворе детвору. Такой выходкой возмутились соседи, которые вызвали полицию, дабы успокоить даму на балконе.

Сотрудник прибыл на вызов и еще в машине услышал громкоголосую барышню. Гражданка не прекращала нецензурные выступления. Полицейский попросил женщину прекратить крики и спуститься вниз. Женщину такая просьба не заинтересовала, и она продолжила давать балконный концерт. Тогда мужчина поднялся к ней в квартиру, и они вдвоем вышли на улицу. Участковый хотел взять с гражданки объяснения по поводу происходящего, но мирное регулирование не входило в ее планы. Алкоголь одержал верх над разумом, и женщина стала наносить полицейскому удары по голове и рукам. Когда силы иссякли, она начала активно пинать сотрудника полиции, а в довершение безумной атаки укусила его за предплечье.

- Участковый уполномоченный пытался усадить женщину в служебный автомобиль, но та продолжила кричать и отбиваться. Тогда полицейскому пришлось надеть на нее наручники. Когда он сажал ее в машину, то она в последний раз нанесла ему удар ногой. В конце концов женщину удалось доставить в отдел полиции, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Процевская, помощник прокурора Индустриального района.

Нетрезвая выходка обернулась уголовным обвинением. Разбуянившуюся женщину осудили за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Свою вину гражданка признала частично, но перед пострадавшим полицейским все же извинилась. Суд назначил дебоширке наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год и шесть месяцев.

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