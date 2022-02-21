Погиб после боя с сородичем: труп амурского тигра нашли в Хабаровском крае

Возле поселка Южный (район имени Лазо) 18 февраля найдено тело амурского тигра Фото: Социальные сети

Возле поселка Южный (район имени Лазо) 18 февраля найдено тело амурского тигра. На теле животного было множество рваных ран. Специалисты установили предварительную причину смерти.

Специалисты установили предварительную причину смерти Фото: Социальные сети

По отпечаткам лап, следам крови и найденной шерсти удалось восстановить предварительную картину последних часов жизни погибшего тигра. В лесу молодой редкий кот наткнулся на более крупного сородича. Это подтверждается найденными следами второго полосатого хищника с внушительным размером лапы - 12,5 сантиметра.

На теле животного было множество рваных ран Фото: Социальные сети

Крупный хищник не обрадовался гостю, завязался бой, силы были явно не равны. Схватка оказалась для молодого тигра фатальной. Победитель ушел, а проигравший, получил многочисленные рваные раны. Спустя несколько дней молодой тигр вышел на дорогу, где и умер.

В лесу молодой редкий кот наткнулся на более крупного сородича Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

- Тигрята, вступая во взрослую жизнь, активно перемещаются по ареалу в поисках собственного участка. Таких хищников еще называют «транзитными». И, к сожалению, во время странствий могут произойти подобные трагедии: молодой тигр в поединке с более крупным самцом получает ранения, которые становятся для проигравшего смертельными, — сообщил Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Схватка оказалась для молодого тигра фатальной Фото: Социальные сети

Тело погибшего хищника отправят на экспертизу. Специалисты выяснят, мог ли молодой тигр быть травмирован или ослаблен болезнью. Это могло подкосить организм самца, тем самым предопределив исход драки.

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