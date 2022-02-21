«Я плюю на ваши машины»: в Хабаровске мужчина несколько месяцев портил чужие автомобили на глазах у дочери

Лицо нарушителя порядка стало известно его соседям Фото: скриншот из видео

Житель Хабаровска стал звездой интернета. В сеть попало видео, на котором запечатлен мужчина, плюющий на окно чужой машины. Примечательно, что позади него в этот момент шла девочка с пакетами. Судя по всему, дочь раздраженного хабаровчанина.

- Кушаете? Тогда не смотрите. Если впечатлительны, тоже не смотрите. Тут мужчина распыляет жидкости своего организма, - гласит пост с нашумевшим видео.

Запись была сделана через видеорегистратор в машине пострадавшего, точнее сказать, в пострадавшей машине. Автомобиль стоял возле дома по адресу Флегонтова, 4. Как уверяет автор поста, это безобразие продолжается уже несколько месяцев. Мужчина каждый раз выбирает разных жертв своих «излияний». В комментариях разгорелся жаркий спор по поводу действий мужчины. Часть пользователей считает, что такое поведение непозволительно, другая винит во всем плохо ставящих машину жильцов. Подписчики сошлись в одном: главная пострадавшая - девочка, которая стала свидетелем поведения отца.

- Тот случай, когда идешь за папой и думаешь: «Я не с ним, я не с ним».

- Весна. Обострение.

- Да, видимо, на тропинке поставил авто, вот и реакция! Мужчина правильно сделал, если так!

- Видимо, автор видео парковаться не умеет, или считает, что все ему должны.

- Хороший пример для ребенка… А потом удивляемся, почему дети такие жестокие хамы.

Был ли это самосуд для не умеющих парковаться соседей или просто желание насолить другому, остается секретом. Действия хабаровчанина могут быть следствием личной неприязни. Возможно, мужчину расстроило, что кто-то встал на его любимом месте, и он решил устроить слюнявую вендетту обидчику.

- Данные действия определяются статьей «Мелкое хулиганство». Это влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Слепцов, адвокат.

Как сказали «Комсомолке» в полиции, заявлений по данному случаю они пока что не получали. Однако лицо мужчины теперь известно всем жителям того двора. Теперь мстителю остается надеяться, что его собственный транспорт останется сухим после того, как маски спали.

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