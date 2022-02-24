Льдина с 46 рыбаками откололась в Хабаровском крае: к застрявшим людям пробили дорогу

На лед можно выезжать только в оборудованных местах, а запрещающие таблички устанавливают не просто так Фото: Скриншот с видео

История с оторвавшимися на льдине рыбаками в поселке Де-Кастри завершилась благополучно. Напомним, что 21 февраля промысловики выехали за корюшкой на замерзшую акваторию залива Чихачева. Лед треснул, раскололся и унес с собой почти полсотни человек вместе с машинами.

ЧП случилось в бухте Тигиль и попало на видео. Кадры сняли рыбаки, которые успели эвакуироваться с треснувшего льда. Они рассказали, что перебраться на сушу смогли те, кто уехал недалеко. Остальных оторвало от берега и прибило к другому.

Всего на льдине оказались 46 рыбаков и 24 машины. Все смогли самостоятельно перебраться на сушу. Выбраться отсюда без помощи рыбаки не могли - дороги в этом месте нет. 19 человек эвакуировали спасатели, остальные не захотели бросать машины и остались ночевать на берегу.

- В 19:20 часов 22 февраля бульдозер завершил работу по расчистке проезда до дороги, идущей к поселку Де-Кастри. Вслед за техникой рыбаки вернулись в населенный пункт, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Бухта Тигиль - водоохранная зона, где нельзя разъезжать на авто. Об этом говорят и расставленные запрещающие знаки. Но рыбаки предпочитают игнорировать ограничения и продолжают рисковать жизнью ради корюшки. На лед можно выезжать только в оборудованных местах, а запрещающие таблички устанавливают не просто так. Следовать принципам: «всегда так делали и ничего не было» - заведомо проигрышная тактика, которая может привести к трагедии.

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Льдина с 46 рыбаками откололась в Хабаровском крае: 19 человек эвакуировано, остальные не захотели бросать машины

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