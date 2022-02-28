Хабаровский край примет беженцев из ДНР, ЛНР и Украины: людей расселят по общежитиям, санаториям и реабилитационным центрам

Людей расселят по пунктам временного размещения (ПВР), которые откроются в разных районах региона Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровский край готов принять беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. Людей расселят по пунктам временного размещения (ПВР), которые откроются в разных районах региона. Власти подписали соответствующее постановление.

ГДЕ ОТКРОЮТ ПВР?

Беженцев расселят по 15 ПВР, они откроются в Хабаровске, Вяземском, Амурске, Комсомольске, Хабаровском районе и Советской Гавани. Пункты будут организованы на базе колледжей и техникумов, спортивных школ и реабилитационных центров. Один из ПВР откроют в здании санатория «Уссури» в селе Бычиха.

- Мы готовы принять и оказать помощь всем беженцам, которые приедут в Хабаровский край. Без лишних проблем несовершеннолетних зачислят в образовательные учреждения, и они продолжат здесь обучение. Всем разъяснят процедуру признания украинского образования. Власти занимаются вопросом трудоустройства граждан Украины, которые обратятся к нам за помощью. Никого в беде не оставим, - рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Помогать беженцам будет бизнес. Переселенцев поселят у предпринимателей, с которыми заключены госконтракты на размещение, питание и перевозку людей из Украины, ДНР и ЛНР.

Пока в Хабаровский край, как рассказали «КП» в местном правительстве, не прибыло ни одного беженца. Планку по числу переселенцев, который сможет принять край, власти не ставили.

ПОМОЩЬ

Все беженцы сдадут тест на ковид и пройдут полный медицинский осмотр. В случае необходимости переселенцам окажут психологическую помощь. Также все беженцы получат единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей. В вузы и техникумы края зачислят более 500 переселенцев.

Тем временем в Хабаровске продолжают собирать гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР. Желающие могут поделиться товарами первой необходимости, одеждой, бытовой техникой, детским питанием и постельным бельем. Основным пунктом сбора определен краевой молодежный центр «Поколениум», расположенный по адресу: Первомайская, 25. С полным списком доступных к сбору вещей можно ознакомиться в памятке.

Накануне Владимир Путин начал военную операцию в Донбассе. Через несколько минут после специального обращения президента пошли сообщения о серии взрывов в Харькове, Краматорске, Мариуполе, порту Одессы и даже в Киеве. Удары наносятся не по площадям, а точечно. Пока нет ни одного сообщения о жертвах среди мирного населения Украины.

В связи с ситуацией с ДНР и ЛНР закрыт ряд аэропортов в Черноземье и на юге России. Ограничения вступили в силу 24 февраля. «Комсомолка» выяснила, отменят ли рейсы на юг России из аэропорта Хабаровска 25 февраля 2022 года.

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