Лучший психиатр Хабаровского края рассказала, как не сойти с ума на работе и всегда быть в тонусе

Наталья Берещук считает себя перфекционистом в работе. ФОТО: предоставлено героиней публикации

Наталья Берещук - врач-психиатр с 17-летним стажем. Она работает в краевой психиатрической больнице, где все время уделяет своим пациентам. В душе Наталья дизайнер, мебель в ее кабинете сделана по собственным эскизам. А еще она любит печь десерты и снимает стресс йогой.

Когда началась пандемия, женщина провела огромную и сложную работу по подбору лекарственной терапии для психически больных пациентов, зараженных ковидом. За свой нелегкий труд Наталья получила премию «Признание» как лучший врач-психиатр Хабаровского края.

Наталья Берещук получает диплом лучшего врача-психиатра Фото: Правительство Хабаровского края

МЕЧТАЛА СТАТЬ ДИЗАЙНЕРОМ

В 2005 году Наталья окончила лечебный факультет ДВГМУ по специальности «Лечебное дело», а в следующем - 2006-м получила квалификацию врача-психиатра. Хотя в детстве она мечтала стать дизайнером. Но в 10-м классе ей предложили поступить в медицинский класс. Именно тогда профессия врача ее и затянула.

Профессиональный рост начала с должности врача-психиатра. Затем на протяжении 11 лет работала в женских отделениях, с ноября 2020 года занимает должность заведующей отделения для пациентов с психическими и наркологическими расстройствами и вероятным либо подтвержденным диагнозом COVID-19.

Кабинет оформлен по эскизам Натальи. ФОТО: предоставлено героиней публикации

При этом «внутренний дизайнер» Натальи никуда не делся.

- Когда я заканчивала школу и хотела заняться дизайном, тогда еще не была так развита компьютерная графика. Нужно было уметь рисовать, у меня это получалось на бытовом уровне. Но художественного образования у меня нет, и с детской мечтой пришлось распрощаться. Но своего «внутреннего дизайнера» я постоянно включаю в ремонтах. Я люблю магазины интерьера. Мебель в рабочем кабинете оформлена по моим эскизам. Там я провожу большую часть времен, где хочется быть в комфортной обстановке. Я понимала, что мне нужно, и нарисовала полки, стол, диван. По этим эскизам мебель и сделали, - рассказала «КП» -Хабаровск» Наталья Берещук.

НУЖНО БЫЛО КОРРЕКТНО ПОДБИРАТЬ ЛЕЧЕНИЕ

Ковидное отделение в диспансере пришлось открыть с нуля в 2020 году в разгар пандемии. Это была временная мера, и всем сотрудникам пришлось в экспресс-режиме осваивать новые навыки по лечению от ковида пациентов с психическими расстройствами. А это дополнительный фактор сложности, ведь к каждому пациенту нужен свой подход. К лечению душевных болезней добавились еще и физические.

Ради спасения больных ей пришлось разбираться в новой сфере медицины, чтобы составить алгоритм выявления и лечения вируса с учетом соматического состояния пациентов, зараженных ковидом. Итоги ее работы легли в основу конкурсных документов на премию «Признание».

В защитных костюмах мы ходили круглыми сутками. ФОТО: предоставлено героиней публикации

- За все время, пока отделение работало, мы прошли через многое. Моя работа стала оценкой того, чего нам удалось достичь. Психически больные люди получают препараты, которые их успокаивают. Ковид же дает дополнительную вирусную нагрузку со всеми симптомами. Поэтому мы не могли давать им эти лекарства в прежнем объеме, чтобы не усугубить соматическое состояние. Нужно было корректно подбирать дозы, чтобы они сочетались с психиатрией и с заболеванием COVID-19. Некоторые психиатрические препараты вызвали проблемы с дыханием. Работа была очень тонкая и ответственная.

Результаты трудов Натальи были оформлены в портфолио для премии «Признание». В нем были перечислены все характеристики, истории болезни, отзывы в СМИ и соцсетях, благодарности от чиновников, отчеты, презентации и достижения. Все это оценивалось баллами. На номинацию «лучшего врача-психиатра» претендовало три специалиста из разных уголков региона.

- О том, что меня выдвинули номинантом для участия в конкурсе, я узнала от руководства. Это было коллективное решение больницы. Подготовленное портфолио я передала в министерство. Если честно, заявлять о себе мне не хотелось. Я просто работала и не ждала никаких оценок и поощрений. Мне было за честь, что выдвинули мою кандидатуру. И так как я перфекционист, то сделать все должна была идеально.

ПАЦИЕНТЫ ПУГАЛИСЬ НАС В ЗАЩИТНЫХ КОСТЮМАХ

Но болели тогда не только пациенты, но и врачи. Для них тоже были разработаны программы помощи. В том числе психологической, так как нагрузка на медработников была серьезная.

- Главная сложность была в том, что я раньше не сталкивалась с такой угрозой. Я психиатр, а не терапевт. Мне пришлось проходить экспресс-курсы врача-инфекциониста. На время почти все врачи в них тогда переквалифицировались. Конечно, было тяжело и страшно, но надо было работать, времени на раздумья вирус нам не давал. Каждый из нас понимал, почему рискует. Инфекцию мы могли принести домой.

Из-за новых санитарных правил сотрудникам больницы пришлось облачиться в защитные костюмы, что вызывало стресс у пациентов.

Пациенты пугались нас в костюмах. ФОТО: предоставлено героиней публикации

- Больные пугались нас в защитных костюмах. Для них это был шок. К тому же вирус усугублял их психическое состояние. А обходы порой длились по полтора-два часа летом в жару. К концу дня я была как выжатый лимон. Но благодаря поддержке коллектива было, конечно, легче. Мы все работали как команда! Я прошла через многое. Постоянно приходилось возить больных на СКТ. Мне казалось, что мы уже все светимся от большого количества процедур. При этом некоторые пациенты были буйными, и их приходилось держать.

Также Наталье приходилось на своих хрупких плечах таскать больных на носилках на пятый этаж корпуса! Конечно, не без посторонней помощи, но заниматься таким должны санитары, а не женщина-врач с заслугами. Лифта в старой хрущевке нет.

В 2021 году отделение ненадолго закрывалось. Осенью было особенно тяжело из-за усилившегося потока зараженных. Показательно то, что летальных случаев за все время пандемии в диспансере не было.

ЙОГА, ТЕАТР И ВЫПЕЧКА КАК ТЕРАПИЯ

Все свободное время Наталья посвящает семье, вместе с мужем воспитывают двух дочерей - десяти и восьми лет. Свое душевное равновесие восстанавливает на йоге, а еще очень любит выпекать для домашних изысканные десерты - торты, рулеты, пирожные. Так она справляется со стрессом. Дома Наталья старается отдыхать и больше молчать, чтобы восстановить силы.

Наталья любит побаваловать домашних изыскаными десертами. ФОТО: предоставлено героиней публикации

- Еще я люблю одной ходить театр. Это для меня как перезагрузка. Также люблю в тишине почитать книжку. Простые и понятные вещи. К специалистам никогда не обращалась. В общении с близкими я стараюсь максимально компенсировать время, проведенное на работе, и уделять его им. Летом стараемся выбираться за город. Мы счастливы просто побыть вместе в выходной.

Старшая дочь хочет быть врачом как мама.

- Я ее не отговариваю. Иногда беру с собой на работу, чтоб она видела, как это происходит. Я ей говорю - если тоже захочешь стать психиатром, то не забудь потом поделиться опытом!

В период пандемии не сойти с ума помогало понимание - без твоей помощи пациенты не справятся. Эмоционального выгорания за последние два года не было, потому Наталья всегда находилась в тонусе, в таком состоянии расслабляться некогда.

- О себе я не думала, а максимально вложила свои усилия в пациентов. Ведь они нам все уже как родные, и бросить их было нельзя. Хотя я уже два года в отпуске не была. Но мне хотелось сделать свою работу хорошо из-за гипертрофированного чувства ответственности. Ты знаешь, что пациенты тебя ждут, и это придает сил. Конечно, порой на меня накатывает усталость. Но такого, чтобы «все, не хочу», со мной никогда не было.

СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ В ПСИХИАТРИИ НЕ БЫВАЕТ

По признанию Натальи, случайных людей в ее профессии не бывает, точнее, надолго они здесь не остаются. Не каждый человек из среднего персонала, пришедший с улицы, сможет работать с психическими больными.

- Мы знаем, как подойти к пациентам, как кого уговорить поставить лекарство или выпить таблетку, отслеживаем их поведение и состояние.

Психиатрия - это очень специфическая специальность.

- Работа в отделении у нас всегда налажена - мы четко понимаем, как и для кого нужно выполнять ту или иную задачу. Главное качество настоящего психиатра одно - уметь любить своих пациентов. Когда на тебя смотрят как на последнюю надежду и чувствуют свою защищенность в стенах отделения - это дорогого стоит. В своей профессии я очень много сталкиваюсь с социальными проблемами - когда отказывается родня, с жертвами насилия и прочее. Поэтому мы стараемся время от времени делать жизнь пациентов немного приятнее и ярче - то чем-нибудь угостим, то устроим небольшой праздник.

Среди пациентов люди разного возраста, который зачастую связан с их диагнозом: от 20 до 30 лет - первичные психозы, частые депрессии бывают в среднем возрасте, деменция и слабоумие характерны для пожилых людей.

Есть среди пациентов и талантливые художники. ФОТО: предоставлено героиней публикации

- К каждому нужен свой подход. Когда больной в обострении, тут и женщины бывают агрессивными. Многие находятся в больнице принудительно. Но те пациенты, которые уже вышли из психоза и находятся на долечивании, они в чрезвычайных ситуациях сами нам помогают - например, утихомирить других буйных пациентов.

Выздоравливает ли кто-то после нахождения в диспансере? Все зависит от диагноза и его тяжести. Если речь идет о «хронике», то тут стоит задача удлинить межприступный период и подобрать лечение, чтобы пациент как можно дольше не попадал в больницу. Если это более легкие состояния, и пациент трудоспособен, то нужно сделать так, чтобы человек таким же и оставался.

Даже после получения премии «Призание» Наталья еще не свыклась с победой.

- Я верю в эту премию, когда смотрю на диплом победителя. Когда со сцены объявили, что я победила, то я подумала о том, что свою работу проделала не зря. Это была высокая оценка - символ подведения итогов, что мы прошли этот путь достойно. Нужно дальше продолжать работать. На данный момент мы стоим на пороге открытия нового отделения в прежнем составе. А сейчас я больше всего хочу в отпуск. Мы с семьей отправимся в Приморье.

Напомним, в Хабаровске в честь Дня медицинского работка наградили и поздравили 12 лучших докторов Хабаровского края по итогам регионального конкурса «Признание». Конкурс уже традиционно проводится с 2001 года в канун этого профессионального праздника. Торжественная церемония с красочным концертом состоялась в Городском дворце культуры.

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