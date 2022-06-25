Ехал пьяный и без прав: комсомольский суд поставит точку в деле о ДТП с погибшим и пострадавшими врачами

ДТП случилось в ночь на 19 января на Северном шоссе. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю

Дело о жуткой аварии с участием трех машин передано в суд в Комсомольске. Напомним, что ДТП случилось в ночь на 19 января на Северном шоссе. В результате столкновения один человек погиб, четверо получили травмы.

«БОМБА» НА ДОРОГЕ

Подозреваемый ехал на Nissan Wingroad со стороны Рыночной улицы. 40-летний мужчина сел за руль пьяным, к тому же водительских прав у него не было. Водитель ехал с превышением скорости: сам он говорит, что на спидометре было 70-80 километров в час, но, смотря на последствия ДТП закрадываются сомнения.

Мужчина нарушил дистанцию и влетел в попутный Toyota Corolla. От удара иномарку отбросило на «встречку», где «японка» врезалась в ГАЗ скорой помощи. Судя по фото с места аварии, машинам досталось не слабо: Toyota Corolla фактически превратилась в груду металла. У машины скорой снесло переднюю часть. Подозреваемого «вырезали» из покореженного авто.

Судя по фото с места аварии, машинам досталось не слабо. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю

Авария унесла жизнь 31-летнего водителя Toyota - мужчина скончался мгновенно. В этот момент с ним в машине был 17-летний подросток. Он выжил, но получил травмы и попал в больницу. Пострадала бригада скорой (две женщины и мужчина), пациентов в этот момент в машине не было. Сейчас с ними все в порядке.

ОФИЦИАЛЬНО

Уголовное дело завели по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека». Подозреваемый полностью признал свою вину.

- Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Максимальное наказание - от пяти до 12 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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