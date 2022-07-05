Двойник «Броско»? Новый магазин с подозрительно знакомым названием появится в Хабаровске

Пустырь стоял без дела около 10 лет Фото: Кирилл ПИРОГОВ

Перекресток Карла Маркса и Промышленной в Хабаровске знает каждый водитель, который едет из аэропорта в центр или обратно. Но далеко не каждый обращает внимание на облезлый забор, за которым уже более десяти лет нет ничего, кроме пустыря. Но все изменилось этим летом.

За ограждением появилась строительная техника, которая вдруг стала ворошить нетронутую землю. Но что же там будет? Ни объявлений, ни объяснений не было. Только к началу июля на заборе наконец появилась вывеска, на которой написано, что к 2023 году здесь построят магазин. А если посмотреть в кадастровый реестр, то место разрешили использовать для строительства целого торгового центра.

Паспорт объекта Фото: Кирилл ПИРОГОВ

Интересной деталью стало предполагаемое название будущего объекта «Борко» (Borko). Одним из самых популярных ТЦ города до сих пор остается «Броско Молл», а совсем недалеко располагается еще одно здание со схожим названием - «Бронко». Загадочное совпадение привлекло внимание прохожих.

- Как будто флешмоб, и все торговые центры теперь надо называть на «б». А если серьезно, то раньше здесь был Дом культуры, в котором ничего не продавали, но было приятно отдохнуть. Если бы открыли что-то подобное, было бы лучше. А сейчас и до «Большой медведицы» рукой подать, зачем тут вообще магазин? - поделилась мнением с «КП» - Хабаровск» Зинаида Л., хабаровчанка.

На самом деле «Борко» пока ничего не значит. Сейчас вообще неизвестно, как будет называться торговый центр. Название - лишь пример для макета будущего объекта. Поэтому будет ли новинка носить рифмующееся с другими магазинами название, неизвестно. Завеса тайны так и продолжает висеть над зданием, ведь пока что у ТЦ есть только «черновое» название «Магазин по улице Карла Маркса, в районе дома №118 в Железнодорожном районе города Хабаровска».

Но все строительство вызывает и другой немаловажный вопрос. Карла Маркса всегда загружена, каждый день здесь проезжают тысячи машин. Вдоль улицы также расположена «красная линия», значит, автомобили ставить тут нельзя. Мало того, что в часы пик здесь ни проехать, ни развернуться, так еще и появление ТЦ грозит новыми проблемами. На популярном повороте на Промышленную могут начаться настоящие столпотворения. Горожан поспешили успокоить: из-за магазина перекресток не станет еще более загруженным.

- Департамент архитектуры, строительства и землепользования 24 февраля 2022 года выдал разрешение на строительство объекта. При разработке проектной документации было предусмотрено нормативное количество парковочных мест, поэтому ситуация с пробками в районе перекрестка не усугубится, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Фастовец, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ.

По планам возведение нового здания должно завершиться в мае следующего года. Сейчас на этом месте идет строительство, которое доверили подрядчику.

- Это будет капитальное строение из металлокаркаса и сэндвич-панелей. Мы строим торговое помещение, а что именно это будет: торговый центр или что-то еще - дело заказчика, - поделился с «КП» - Хабаровск» Андрей, представитель компании.

Необходимость строительства ТЦ остается предметом споров у горожан, ведь совсем рядом уже есть другой торговый центр, который за время существования стал центром притяжения жителей близлежащих домов. А вот чего действительно не хватает району, по мнению опрошенных, так это культурно-досугового объекта, который придется по вкусу как взрослым, так и детям.

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