Озеро лотосов еще не торт: туристы разочаровались в цветочках

Ждали буйства розовых цветов, а получили сплошную зелень Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Жара в Хабаровске не спадает уже несколько недель. Пока одни прячутся под кондиционерами, другие с нетерпением ждут появления одной из главных достопримечательностей края - лотосов. Прекрасные цветы как раз начинают цвести в середине лета. И вот в городских пабликах уже появились первые весточки грядущей красоты: фотографии с озера лотосов в Галкине. Авторы уверяли, что сделали их буквально на днях.

Озеро в лучах заката Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Эта новость настолько взбудоражила местных, что толпы людей приехали за 20 километров от Хабаровска после работы, только чтобы своими глазами увидеть обещанные пейзажи. У обочины в два ряда стояли машины, а люди пытались протиснуться друг за другом по маленьким тропинкам.

К сожалению, расхваленное зрелище оказалось «уткой», а снимки, видимо, были прошлогодними. Лотосы даже не думали распускаться, цветы едва-едва успели завязаться. Закрытые бутоны обмана только подернулись желтым цветом, значит, буйства розовых красок ждать еще придется не одну неделю.

Бутоны еще не распустились Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Потрясающий пейзаж Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Ну как так? Не цветут еще лотосы, а мы с мужем повелись. Увидели фотографии и решили сами посмотреть. Сплошное разочарование, - поделилась грустью с «КП» - Хабаровск» Ольга Р., хабаровчанка.

Лотосы вблизи Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Вода затянута лотосами и другими водными растениями Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Но, несмотря на обманутые ожидания, озеро все-таки очень красивое. Вода усыпана огромными зелеными листьями будущих «кувшинок», а закатное небо и деревья, растущие на берегу, дополняют пейзаж, создавая атмосферу романтики и единения с природой. И совсем скоро лотосы дополнят виды и порадуют всех приезжающих в Галкино.

Такого не встретишь в черте города Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Скоро начнется цветение Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

- Я каждый год сюда езжу. Судя по цветам, распустятся они через две недели. Советую заглянуть сюда через две недели и обязательно на рассвете. Тогда можно увидеть, как цветы и листья усыпаны каплями утренней росы. При первых лучах солнца кажется, что это не вода, а сверкающие бриллианты. Зрелище просто невообразимое, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена З., хабаровчанка.

Такую красоту можно будет сфотографировать в разгар цветения Фото: Мария Ерохина

Добраться до озера несложно. Нужно проехать до Галкина, а затем двигаться еще около трех километров по проселочной дороге. Как только появятся припаркованные машины, значит пункт назначения близко. Оставив автомобиль на обочине, лучше добираться до водоема пешком, предварительно захватив с собой резиновые сапоги. До озера вытоптаны многочисленные тропинки, по которым и нужно идти, чтобы не заблудиться. Также нужно учесть, что в округе очень много насекомых. Не помешает набрызгаться средством от комаров или даже поджечь специальные спиральки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как из «Дюймовочки»: розовые «лотосы» украсили озеро в Хабаровске

В Хабаровске распустились первые кувшинки (подробнее)

«Красота на фоне красоты»: шикарные инста-дивы облюбовали мистическое озеро лотосов под Хабаровском

Розовая локация собирает все больше девушек, а экологи призывают любоваться чудом природы издалека и не губить краснокнижные растения (подробнее)

В хабаровском Дендрарии появится озеро с лотосами

Также городской парк оборудуют парковками (подробнее)