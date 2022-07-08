Отец-герой: судебный пристав из Хабаровска воспитывает восьмерых детей

Алексей - многодетный отец и любящий муж Фото: пресс-служба УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

Алексей Гладких, судебный пристав из Хабаровска, - не только отважный мужчина, но и отец-герой. Сотрудник Федеральной службы судебных приставов ежедневно обеспечивает безопасность в залах суда и процветание в семье. У него целых восемь детей, и каждый из них окружен заботой и вниманием.

Самому младшему сыну в семье - полтора года Фото: предоставлено героем публикации

ОБОЖАЕТ ДЕТЕЙ

32-летний Алексей впервые стал отцом в 22 года. Когда он познакомился со своей будущей женой - 31-летней Ириной - у нее уже было трое детей, но мужчина сразу стал им родным папой. Такое отношение к ребятам не оставило Ирину равнодушной. Сильное мужское плечо и надежная опора убедили ее, что рядом по-настоящему надежный человек. После свадьбы у семьи появилось еще пятеро детей, и все вместе они живут душа в душу.

Алексей и Ирина Фото: предоставлено героем публикации

- Старшему сыну Андрею 15 лет, самому младшему Михаилу полтора года. У нас пятеро мальчиков и три девочки. Я всегда любил детей, поэтому мы никогда не боялись, что не потянем восьмерых, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Гладких.

Семья живет в просторной квартире: мальчики в своей комнате, девочки - в своей. Несмотря на то, что всем хватает места, Алексей в настоящее время строит для семьи большой дом, где будет еще комфортнее, чем сейчас. Мужчина смеется, что он уже успел и сына родить, и дерево посадить, остался только дом. Дети также помогают родителям во всем: на своем участке самые младшие собирают ягоду, а старшие - уже участвуют в строительстве будущего семейного гнездышка.

Дочки Алексея и Ирины Фото: предоставлено героем публикации

- Я планирую делать все сам. Буду строить вместе с друзьями-профессионалами и, конечно, детьми. Они у нас приучены к труду и всегда нас выручают по хозяйству. Дочки помогают маме с готовкой и уборкой, а сыновья мне с мужскими делами. Именно благодаря взаимовыручке в нашем доме никогда не бывает скандалов, и всегда царит хорошая атмосфера.

В семье три дочери: десятилетняя Вероника, восьмилетняя Арина и четырехлетняя София Фото: предоставлено героем публикации

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА И БЛАГОПОЛУЧИЯ

Алексей работает в первом окружном военном суде. В его обязанности входит обеспечивать полную безопасность на слушаниях. С этим мужчина всегда справляется с блеском. За пять лет работы не было ни одного прецедента или чрезвычайного происшествия. Коллеги замечают, что Алексей очень ответственный и дисциплинированный человек.

Мужчина доблестно несет службу Фото: предоставлено героем публикации

- По специальности я повар. Также работал барменом и официантом. Но в душе я всегда хотел пойти на службу. Я родился и вырос в Приморье, но когда моего дедушку парализовало, переехал в Хабаровск, чтобы ему помогать. Мне было тогда около 20 лет. Здесь и нашел работу, которая нравится.

Алексей из семьи военных. Его старший брат служит в транспортном ОМОНе, а сейчас участвует в спецоперации на Украине, ему присвоили звание ветерана боевых действий. У Алексея в семье много примеров людей, проявляющих мужество и отвагу. Своих детей он также учит быть сильными и храбрыми.

Каратэ - семейный спорт для Алексея и детей Фото: предоставлено героем публикации

- Мы любим спорт. У меня синий пояс по киокушинкай карате, а у старшего сына - зеленый. Даже девочек стараемся привлекать к тренировкам. Дети также любят ходить к нашему соседу на ферму, там они учатся ездить на лошадях.

Старший сын Андрей уже добился успехов в спорте Фото: предоставлено героем публикации

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ

Семья никогда не расстается, отдыхают они тоже вместе. Родители с детьми часто ездят на природу или рыбалку. Правда, в отличие от остальных, им приходится брать не одну, а две машины, чтобы все точно уместились в поездке. В остальное время Алексей обеспечивает семью финансово, а Ирина следит за домашним очагом и детьми. Секрет крепких отношений пара видит в сплоченности.

Алексей всегда гордится достижениями своих детей Фото: предоставлено героем публикации

- Жизнь - длинная. В ней бывает много печальных моментов. Но если поддерживать друг друга, все можно преодолеть. Этому мы и учим детей: всегда держаться вместе и помогать друг другу. Мы с самого детства прививаем им заботу о близких.

Каратэ дисциплинирует дух и тело Фото: предоставлено героем публикации

У Алексея и Ирины большая семья, во многом им помогают бабушки детей. Также в Приморье живут другие родственники: двоюродные братья и тети. Глава семьи признается, что вообще не чувствует дискомфорта или трудностей с воспитанием. Крупных конфликтов и скандалов дома тоже не бывает. Все бытовые стычки быстро решаются мирным путем. Семья Гладких доказывает своим примером, что при желании и взаимоуважении можно всегда быть уверенным друг в друге, жить полной жизнью и никогда не скучать, ведь рядом всегда будут надежные родные люди.

Счастливые родители не забывают про путешествия Фото: предоставлено героем публикации

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