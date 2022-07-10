Окровавленные бинты и использованные шприцы: антисанитарию из медотходов развела хабаровская клиника

Использованные расходники валялись прямо на земле Фото: Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в Хабаровском крае

В Хабаровске на Тихоокеанской 171, а во дворе «Центра медицинских комиссий» местный житель нашел большой пакет с медицинскими отходами. Там были использованные шприцы, окровавленные бинты и медицинские салфетки, одноразовые перчатки, а также прочие малоприятные вещи. Все эти отходы складировались прямо в бак со всем прочим мусором.

Существуют строгие правила утилизации подобных отходов Фото: Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в Хабаровском крае

Неравнодушный мужчина снял это безобразие на видео и обратился в «Экодозор». На место выехали экологи вместе с прокуратурой, которые подтвердили факт размещения отходов класса «Б» и «В» в обычном мусорном переполненном контейнере, что незаконно. Так как медицинские отходы должны утилизироваться отдельно. Скорее всего «ЦМК» решил таким образом сэкономить деньги на утилизации.

На место выехали представители общественных организаций Фото: Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в Хабаровском крае

- Будет организована проверка природоохранной прокуратуры совместно с «Роспотребнадзором». Проблема утилизации медицинских отходов стоит в городе довольно остро. Так как довольно много больниц и клиник, как частных, так и государственных грешит тем, что экономят на вывозе этих отходов. По закону их нужно утилизировать отдельно от коммунального мусора путем сжигания в специальных печах. Из-за того, что далеко не все организации соблюдают нормы, мы наблюдаем огромное количество медицинских отходов в обычных контейнерах. Конечно, здесь нужен контроль, - рассказал «КП» - Хабаровск» Владимир Сидоров, руководитель общественной организации «Всероссийское общество охраны природы».

Мешки хаотично валялись Фото: Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в Хабаровском крае

При приезде контролирующих ведомств сотрудники «ЦМК» спохватились и убрали часть отходов, но все вывезти не успели. На контакт организация так и не вышла.

Свалку убрали Фото: Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» в Хабаровском крае

Также эколог добавил, что «ВООП» будет требовать от нового «Регионального оператора» контроля за тем, чтобы отходы других классов не попадали на полигоны для захоронения. Чтобы организация проявляла максимальное внимание к мусорным контейнерам для ТКО медицинских организаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отравленная земля и вода: огромную свалку начали разбирать в Хабаровске

В Хабаровске хотят избавиться от стихийных свалок (подробнее)

Трупы закидали картошкой: останки и гниющие отходы валялись у реки в Комсомольске

В Хабаровском крае ликвидировали свалку с опасными биологическими отходами (подробнее)

Гниль, вонь и тараканы: хабаровская пенсионерка превратила жизнь соседей в ад

Пенсионерка вывезла из квартиры помойку по требованию суда (подробнее)