Начинающие художники-аниматоры из Комсомольска создают молодежный мультсериал

Детали сюжета проекта, над которым работает набольшая команда, держаться в секрете. Фото: Digital Art Studio «Зеленые камнеежки»

Анимационная студия «Зеленые камнеежки» из Комсомольска-на-Амуре готовит новый большой проект! Команда юных мультипликаторов параллельно с короткометражкой «В поисках Черного Дракона», основанной на нанайских мифах и легендах, трудится над пилотом молодежного мультсериала с необычным названием «Абдукция Боба». По словам создателей проекта, название говорящее, и в нем есть спойлер, но поймут его только те, «кто в теме».

Детали сюжета нового амбициозного детища «камнеежек» пока что держатся в тайне, так как сейчас проект находится в активной стадии продакшна. Проект тянет на себе крохотная команда из шести человек. Недавно в студию набрали новичков, их перебросили на работу с короткометражкой о нанайцах, чтобы распределить силы. Пилотная серия создается только своими силами, без привлечения стороннего финансирования.

Несмотря на завесу тайны, «КП» - Хабаровск» удалось выяснить несколько интригующих подробностей о будущем мультсериале. Глобального анонса студия еще не делала.

- Специальных артов по новому сериалу мы еще не рисовали, есть только разработка наших персонажей. Подробности о сюжете мы сможем раскрыть не раньше конца августа, когда запустится рекламная кампания. Из того, что я еще могу рассказать, так это то, что проект готовится с марта. Пилотная серия выходит в сентябре. Дальше уже будем искать финансирование на полноценный сезон из 12 серий по 20 минут примерно. Пилот рисуется в классической покадровой 2D-анимации. Действие будет происходить в альтернативной реальности, в современном мире, а главными героями станут подростки. Сериал будет посвящен их проблемам и приключениям, - рассказала «КП» - Хабаровск» Марина Небожатко, директор студии «Зеленые камнеежки».

Создатели обещают, что сериал будет интересен современным подросткам, в духе нынешних трендов мировой анимации. При этом проект не будет совсем «детским», ожидается ограничение 14+ или 16+.

Напомним, молодая анимационная студия «Зеленые камнеежки», которая открылась в Комсомольске-на-Амуре всего три года назад, ранее выпустила свой первый полнометражный мультфильм - «Сказка про Федота-идиота и Ивана-дурака». Это экранизация одноименной книги Эдгарда Зайцева - местного клинического психолога и писателя. Он же выступил автором и продюсером проекта.

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