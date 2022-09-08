Тайфун «Хиннамнор» в Хабаровском крае натворил немало бед. Фото: Telegram/Komsagram Фото: Социальные сети

Тайфун «Хиннамнор» в Хабаровском крае натворил немало бед. На юг региона тропический циклон обрушил сильные дожди, следом - ураганный ветер. В городах и селах падали деревья, обрывая провода, отключался свет, пропадала связь. Непогода бушевала на большей части территории края два дня, полный дайджест событий - в нашем материале.

Тайфун «Хиннамнор» в Хабаровском крае натворил немало бед. Фото: Фото: Telegram-канал @khv_news Фото: Социальные сети

ТАЙФУН В ХАБАРОВСКЕ

О приближении «Хиннамнора» в Хабаровске было известно за несколько дней. Синоптики, спасатели, власти предупреждали: «Грядет жуткая непогода, будьте внимательны». Приход тайфуна прогнозировали на 6 сентября, так и случилось.

Первый день буйства тайфуна в Хабаровском крае начался с пасмурной погоды. Утром и днем моросил небольшой дождь, люди задались вопросом: «А ждать ли обещанной жести?» К обеду 6 сентября осадки усилились - «Хиннамнор» проявился более ярко.

Вода топила участки и дачи. Фото: Telegram/ZolotoiCity Фото: Социальные сети

Из-за дождей малые реки и ручьи вышли из берегов, подтопляя низменные места. Дождевые воды залили улицы и тротуары городов. Тайфун вызвал потоп в Хабаровске и его окрестностях: машины курсировали по дорогам, как корабли, а люди были вынуждены ходить по рекам во дворах.

Потоп в Хабаровске застал врасплох и владельцев частных домов. Тайфун «Хиннамнор» топил участки, вода заходила в постройки. Например, из подтопленного дома на Софийской улице в краевой столице эвакуировали женщину с двумя детьми и собаку. Село Осиновая Речка практически полностью ушло под воду.

ОТКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА В ХАБАРОВСКЕ 7 СЕНТЯБРЯ

Следующий день, 7 сентября, начался с ураганного ветра. Порывы до 30 метров в секунду валили деревья, которые разбивали машины и обрывали провода. Сильный ветер в Хабаровске спровоцировал перехлесты кабелей, как результат - массовые отключения света. Без электричества остались тысячи людей.

Отключения света в Хабаровске планировались и в центре города из-за аварии. Многие административные и социальные учреждения готовились включать генераторы, но проблему удалось решить без кардинальных мер.

Весь день нестабильно работали интернет и мобильная связь. Но в крупных городах они хотя бы были. Например, жителей сел Казакевичево и Бычиха под Хабаровском словно отбросило на пару веков назад. Здесь не было света, никакой связи и даже воды. Такая ситуация наблюдалась в десятках населенных пунктах региона.

УРАГАН В ХАБАРОВСКЕ

Ветер сносил все, что было плохо закреплено. Пострадал подземный переход на улице Павленко. Здесь ураган едва не сорвал листы поликарбоната, которые вот-вот могли отлететь в людей. В итоге угрожающие здоровью горожан объекты пришлось демонтировать.

Соцсети переполнились фотографиями вырванных с корнем и упавших деревьев. Тополя падали на машины, перекрывали улицы и дороги. Помогали распиливать деревья спасатели и пожарные.

Тайфун «Хиннамнор» в Хабаровске спровоцировал отмену речных рейсов по маршрутам Речной вокзал - Березка - Парус и Речной вокзал - Победа. Были перенесены и вылеты самолетов из краевой столицы в Аян, Охотск и Херпучи.

ТАЙФУН В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

Циклон в Комсомольске проходил по хабаровскому сценарию. Тайфун валил деревья и опоры линий электропередачи. Падая, они обрывали провода, разбивали машины, перекрывали дороги. Ветер умудрился уничтожить сквер. Улицы превращались в реки, дачи нещадно топило. Тайфун в Комсомольске спровоцировал отмену «Метеоров» в Николаевск-на-Амуре.

Происходили и отключения света в Комсомольске. Ветер обрывал линии электропередачи, оставляя тысячи людей без электроэнергии. Например, в потемках находился микрорайон «Дземги». Жителям многоэтажек свет вернули быстро, а вот частный сектор еще не один час ждал возвращения электричества.

Происходили и отключения света в Комсомольске. Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

ТАЙФУН В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 8 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

«Хиннамнор» покинул юг региона и двинулся на север. 8 сентября в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском районах ожидается скверная погода с сильными дождями. Ветер усилится до 18-23 метров в секунду, местами порывы будут достигать 25-30, а на побережье - 30-35 метров в секунду.

В районах, где тайфун уже отметился, продолжают ликвидировать последствия непогоды. Практически все населенные пункты освободились от воды, постепенно возвращаются связь и интернет. Аварийные работы на электросетях продолжаются. В Хабаровске света нет в 98 домах.

- Отключения электроснабжения полностью или частично отмечались в 38 населенных пунктах в Хабаровске и его окрестностях, Амурском, Ульчском, Солнечном, Вяземском, Комсомольском, Нанайском, Ванинском районах. Ремонтные бригады оперативно проводят восстановительные работы. Задействовано более 80 человек и свыше 30 единиц техники, - прокомментировала Екатерина Потворова, официальный представитель главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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