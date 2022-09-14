Путевка в никуда: жители Магадана около года платили за выдуманный отдых

Директор турфирмы пойдет под суд за мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгожданный для многих жителей Магадана отдых обернулся катастрофой из-за действий директора туристической фирмы. Желая отправиться в теплые края, люди покупали дорогущие путевки, но даже не смогли вылететь из аэропорта.

Полицейским удалось установить, что глава компании неоднократно похищала деньги своих клиентов. Большая часть несостоявшихся путешественников вносила полную предоплату за отдых, однако не дождалась ни отдыха, ни возврата денег. Злоумышленница не переводила полученные средства туроператорам, а распоряжалась ими по своему усмотрению.

Подозреваемая более года использовала разные уловки для личного обогащения. Так, один мужчина приобрел туристический тур в компании и дополнительно оплатил авиационные и железнодорожные билеты. Житель Магадана узнал о том, что у него нет проездных документов, незадолго до планируемой даты вылета.

- В основном колымчане приобретали путевки в Турцию, Египет и на курорты Краснодарского края, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ксения Лукина, начальник пресс-службы УМВД России по Магаданской области.

Одна из пострадавших оформила в компании авиабилет в центральный регион страны. Когда она улетела, директор турфирмы в одностороннем порядке аннулировала обратный билет в Магадан и получила за это возврат денег. Потерпевшая узнала об этом только в аэропорту при регистрации на рейс.

Следователи собрали достаточно доказательств причастности руководителя компании к хищению. От действий директора пострадали 27 человек, а общая сумма ущерба превысила 2,7 миллиона рублей. Прокуратура Магаданской области уже утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время фигурантка уголовного дела по статье «Мошенничество» предстанет перед судом.

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