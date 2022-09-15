Быстрее на выход! Из-за спешки водителя женщина попала под колеса автобуса в Хабаровске

Автобус наехал на женщину в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Планируя свой день, хабаровчанка и подумать не могла о том, что ей предстоит пережить. Обычная поездка на автобусе обернулась для нее трагедией. Вместо запланированного пункта назначения она оказалась в больнице с тяжелейшими травмами.

НЕТЕРПЕЛИВЫЙ ВОДИТЕЛЬ

15 сентября водитель автобуса «Зонг Тонг» перевозил пассажиров по маршруту №25 (Уссурийский бульвар - Автопарк). Чтобы не выбиваться из графика, он старался долго не задерживаться во время посадки и высадки пассажиров. Направляясь со стороны Южного микрорайона в центр по Краснореченской, мужчина проехал около четверти маршрута, но на «Сурикова» его ждала едва ли не самая долгая остановка за все время работы.

После открытия двери люди спешно начали выходить из автобуса. На остановке никого не было, поэтому водитель не стал ждать и поспешил дальше по маршруту. Он начал движение, когда дверь салона не успела до конца закрыться. В этот момент одна из пассажирок хотела выйти, но не успела.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ СПЕШКА

Не успев поставить ногу на асфальт, хабаровчанка почувствовала, как автобус тронулся. Она потеряла равновесие и выпала из салона на землю. Грузная машина продолжила движение, наехав на женщину.

Водитель не сразу понял, что случилось. Когда пришло осознание происходящего, было поздно. Выбежав из кабины, он вместе с очевидцами кинулся на помощь пострадавшей. Одновременно с этим кто-то вызвал скорую.

- ДТП произошло в районе дома №62 на Краснореченской. Женщина выходила из автобуса, водитель начал движение и наехал на нее. Пострадавшая получила тяжелую травму плеча и была госпитализирована, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отдела по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Сотрудники автоинспекции все еще устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

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