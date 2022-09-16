Протащила по дороге, не сбавляя скорости: трагическая смерть восьмилетнего ребенка на самокате попала на видео в Николаевске

Смерть ребенка попала на видео в Николаевске Фото: @reporter.khv Фото: Социальные сети

15 сентября жители Николаевска стали свидетелями трагедии, которая надолго отпечатается у них в памяти. Небольшой жилой район взбудоражила жуткая авария, в момент унесшая жизнь восьмилетнего ребенка.

«КУДА ЖЕ ТЫ ЛЕТИШЬ, МАМОЧКИ!»

Вечером в четверг двор дома №173 на улице Луначарского пронзил истошный крик. Местные жители стали свидетелями страшной аварии. Восьмилетний ребенок на трехколесном самокате выехал на пешеходный переход и попал под колеса автомобиля.

На этом участке дороги нет светофора, только зебра. По обе стороны от нее установлены предупреждающие знаки. Водители обязаны сбавлять скорость, когда приближаются к переходу. Но многие проезжают его, не обращая внимания на происходящее вокруг. Так случилось и в этот раз.

Женщина 55 лет за рулем «Тойота Камри» гнала по спальному району, как по скоростной трассе. Она даже не собиралась убирать ногу с педали газа, когда приближалась к зебре. Беспечность сыграла с ней злую шутку. На высокой скорости она сбила мальчика, протянув его по асфальту. У ребенка не было шансов выжить после такого удара. От полученных травм он погиб на месте.

Несколько очевидцев сняли момент аварии на камеру.

- Куда же ты летишь, мамочки! - произносит с замиранием сердца женщина, снявшая момент аварии на камеру.

Видео быстро облетело местные новостные паблики. Слабонервным людям лучше не смотреть этот душераздирающий ролик.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГИБДД

Авария произошла 15 сентября примерно в 17:45. 55-летняя жительница Николаевска ехала на высокой скорости, не обращая внимания и не реагируя на дорожные знаки.

- Водитель не остановилась перед дорожным переходом и даже не сбавила скорость. В результате удара и многочисленных травм мальчик умер на месте. По правам у женщины девятилетний стаж вождения, но неизвестно, как долго она реально водит машину, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор пропаганды управления ГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Автомобиль, на котором ехала женщина, сбившая ребенка Фото: ГИБДД по Хабаровскому краю

Женщину могут отправить в колонию на 15 лет за наезд на пешехода со смертельным исходом. Вот только это уже не исправит случившегося. Сотрудники автоинспекции призывают жителей города не отпускать несовершеннолетних детей на улицу без присмотра.

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