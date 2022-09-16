Машину размазало о дерево: бездомный угнал иномарку и разбился насмерть в Комсомольске

Водитель разбился насмерть после столкновения с деревом Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

Невольно поверить в существование кармы заставляет случай, произошедший в Комсомольске. Мужчина решил без спроса проехаться на чужой машине, но последствия не заставили себя долго ждать.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Мужчина из Комсомольска, не имеющий постоянного места жительства, неофициально подрабатывал сторожем у рыбаков на реке Амгунь. Местные его знали, но дружеские отношения никто не заводил. Бездомный получал небольшие деньги за несложную работу.

Автомобиль смялся о дерево Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

14 сентября житель Солнечного района решил порыбачить. Он приехал на стоянку недалеко от реки, где оставил свою «Мицубиси Паджеро» под присмотром сторожа. Дождавшись, пока хозяин автомобиля уйдет, охранник решил «одолжить» иномарку. Заведя двигатель, он двинулся в сторону поселка Березовый.

От Комсомольска к небольшому населенному пункту вела грунтовая дорога. Опытные водители знают, что разгоняться здесь опасно. Но угонщик не обращал внимания на ухабистую поверхность трассы. Впереди его ждал поворот налево, но из-за высокой скорости машина не послушалась водителя и вылетела с дороги. Внедорожник на полном ходу влетел в дерево. Иномарку буквально расплющило о мощный столб. У водителя не было шансов уцелеть.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

ПО ИНФОРМАЦИИ ГИБДД

Угонщиком оказался 52-летний мужчина без постоянной прописки. У него не было ни документов, ни прав.

- Авария произошла 14 сентября на 175-185 километре дороги Комсомольск - поселок Березовый примерно в 23:30. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Мужчина получил множественные травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой помощи, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Голубева, инспектор пропаганды управления ГИБДД УВД по Хабаровскому краю.

Следствие уточняет, как мужчина завладел машиной. Предположительно он получил ключи от владельца, дав обещание сторожить автомобиль.

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