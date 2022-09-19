Родные стены не помогли: «Амур» пропустил две быстрые шайбы и уступил в домашней игре

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Резвое начало встречи в исполнении хабаровских «тигров» обещало подарить болельщикам яркую битву против одного из ведущих клубов лиги. Несмотря на отсутствие ведущих игроков в лице Йордана и Грецки, которые отправились в лазарет после матча с «магниткой», вести команду было кому.

Евгений Оксентюк после неудачной атаки уфимцев подхватил шайбу, промчался через центральную зону и вышел один на один с Ильей Ежовым. Однако переиграть голкипера форварду не удалось. Впрочем, уже в следующей смене все тот же Оксентюк хитрым движением «на паузе» убрал одного защитника, хотел повторить финт с вратарем, но страж ворот прочитал задумку и не позволил отправить шайбу в сетку. Отличная возможность открыть счет в матче была у Эндрю Кэйлофа. При игре в большинстве канадец мощным щелчком направил каучуковый диск точно в девятку. Но и тут Ежов уверенно справился с задачей.

Зрители на трибунах отметили, что «Амур» смотрелся интереснее своего соперника. А на трибунах сидели аж 3941 человек. Вот только после ударной десятиминутки хабаровчане сбавили темп и тут же «тигров» настигла кара. Григорий Панин начал раскатывать атаку из-за своих ворот, сделал передачу от борта на Хмелевского, который мягкой передачей нашел Ивана Дроздова. Форвард, недолго думая, кистевым броском прошил Яниса Калниньша. Уже спустя четыре минуты ошибка в собственной зоне привела к перехвату шайбы в исполнении игроков «Салавата Юлаева». После броска Хмелевского в ближний угол шайба отскочила от вратаря. Николай Кулемин, что называется, «доел» момент, оказавшись первым на пяточке.

Погоня за возможностью вернуться в игру у «Амура» не ладилась как в атаке, так и в обороне. Борьба за шайбу в зоне чуть не привела к третьему голу. Латышский вратарь, чтобы спасти ситуацию, растянулся в шпагате. Второй период полностью остался под контролем уфимцев.

Завершающий игровой отрезок гости играли «по счету». Любые вылазки «Амура» в атаку встречало четыре игрока «Салавата Юлаева». Несмотря на это, статистика по броскам у дальневосточников улучшилась. Уже на последних минутах главный тренер хабаровчан Вадим Епанчинцев принял решение снять вратаря и организовать финальный штурм. И он почти удался. Владислав Барулин после выигранного вбрасывания наотмашь зарядил по воротам и шайба от штанги оказалась за спиной Ежова. Болельщики дальневосточной команды встрепенулись, на арене зазвучала сирена, символизирующая гол. Но всю радость перечеркнул главный судья, который после просмотра видеоповтора отменил взятие ворот, так как шайба пересекла линию уже после окончания игрового времени. Итог матча - 2:0 в пользу «Салавата Юлаева», который прерывает череду неудач. У «Амура» же третье поражение подряд.

Следующий матч те же команды проведут на льду «Платинум арены» в Хабаровске 21 сентября в 19:00.

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