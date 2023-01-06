Ходил по тонкому льду: отдыхающий мужчина провалился в воду на базе отдыха в ЕАО

Семейные пары отдыхали на берегу реки Тунгуска в ЕАО Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Несколько дней группа поисково-спасательного отряда МЧС России по Хабаровскому краю из пяти человек оказывала помощь сотрудникам полиции в поисках мужчины, который пропал на реке Тунгуска в ЕАО.

- Две семейные пары были на базе отдыха в районе села Даниловка на берегу реки Тунгуска. Один из мужчин пошел к промоине и провалился под лед, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В этом месте река почти никогда не замерзает, поэтому воду было хорошо видно. Второй отдыхающий увидел, что мужчина провалился и бросился к нему на помощь. Однако из-за тонкого льда он тоже оказался в ледяной воде.

На крики о помощи прибежал работник базы. С помощью веревки он достал одного из мужчин, который чудом удержался за кромку льда. А вот второго человека уже не было видно.

За помощью к спасателям обратились сотрудники МВД России по Смидовичскому району ЕАО. Поиски 32-летнего мужчины осложнялись сильным течением реки и низкими температурами.

Обследование реки не принесло результатов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели пробурили лунки по периметру льда и осматривали водоем при помощи видеокамеры. За два дня было обследовано более четырех тысяч квадратных метров реки, однако никаких следов пострадавшего не было обнаружено.

- Обследовали участок ниже по течению от того места, где провалился мужчина. Толщина льда не большая, около 30-40 сантиметров. Осмотрели дно и заломы, которые здесь есть. Поиски результатов не дали, - рассказал Рашит Шабутдинов, спасатель водолазного поисково-спасательного подразделения ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Материалы поисков переданы в полицию для проведения дальнейших мероприятий.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С больничной койки прямиком в СИЗО: водителя попавшего в смертельное ДТП автобуса с вахтовиками взяли под стражу в Хабаровске

В Хабаровске взяли под стражу водителя автобуса, попавшего в смертельное ДТП (подробнее)

Водитель мертв, снегоход вдребезги: на Колыме мужчина погиб в жесткой аварии с грузовиком

В Магаданской области водитель снегохода погиб под колесами грузовика (подробнее)

Устроил кровавое месиво в квартире: мужчина хладнокровно забил ножом и топором знакомого в ЕАО

Мужчина пойдет под суд за жестокое убийство знакомого в ЕАО (подробнее)