Время платить по счетам: жители Хабаровска удивились цифрам в квитанциях за ЖКХ

Председатель комитета по ценам и тарифам Алена Сидорова и министр ЖКХ Хабаровского края Анжелика Миронова рассказали об особенностях введенных тарифов Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Жителям Хабаровского края сразу после праздников начали приходить квитанции об оплате коммунальных услуг за декабрь 2022 года. Как раз те, в которых тарифы рассчитывались по-новому. Однако, по подсчетам на первый взгляд, тарифы выросли больше, чем на заявленные девять процентов.

- С 1 декабря 2022 года изменились тарифы на холодную и горячую воду, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. В ряде случаев рост был в районе девяти процентов, в других - больше, - рассказала Алена Сидорова, председатель комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края.

Срок введения новых тарифов был принят на федеральном уровне, поэтому все регионы должны были реализовать его до назначенной даты. Одновременно с этим Хабаровский край предпринял меры, которые позволят сдержать рост платы населения за коммунальные услуги.

Наиболее заметно повышение затронуло электроэнергию, которая рассчитывается по двуставочному тарифу или, как привычно называть, «день-ночь». Зоны выросли на 24 и 27 процентов соответственно. Это связано с изменением методики расчетов. Предельные же уровни законодательно установили для одноставочного тарифа.

Вывоз мусора для жителей Хабаровска и района имени Лазо, где работает региональный оператор, льготный тариф для населения также остался ниже экономически обоснованного и составил 5,45 рублей за один квадратный метр.

Не обошли стороной тепловую энергию. В документах на оплату можно заметить, что разница стоимости услуги в ноябре и декабре в среднем отличается на 15 процентов. Но не стоит паниковать раньше времени.

- Экономически обоснованный тариф для ресурсоснабжающих организаций может быть и еще выше. Если же касаться тепла, то, действительно, рост тарифа на эту услугу составляет 15 процентов, однако напротив суммы будет следовать графа «компенсация». И население будет платить меньше, - разъяснила Анжелика Миронова, министр ЖКХ Хабаровского края.

Расчет такой компенсации осуществляют администрации муниципальных образований края самостоятельно. Специалисты сравнивают суммы исходя из одинакового набора коммунальных услуги и объема потребления.

Правительство региона заранее предусмотрело меры социальной поддержки населения, которые поддержат нуждающихся. Для таких категорий граждан решение о повышении тарифов пройдет незамеченным.

- Очень много людей, которые убеждены, что увеличенные цены в квитанциях напрямую связаны с ростом тарифов. Но это не так. Процентов 80-85 в сумме за тепловую энергию составляет как раз-таки увеличившийся объем предоставляемых услуг, так как в декабре стало холоднее.

Еще одним механизмом защиты населения выступают субсидии на оплату ЖКУ. Те семьи, чьи расходы на коммунальные услуги больше 22 процентов от дохода семьи, могут обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Ошибок в начислениях за услуги ЖКХ в целом быть не должно. Власти готовы рассматривать каждую жалобу индивидуально. Для этого созданы горячие линии, которые можно найти на сайте министерства ЖКХ Хабаровского края.

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