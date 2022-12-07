Реклама или способ обмана? В квитанциях за ЖКХ может появиться графа о страховании недвижимости

Жителям Хабаровска приходят квитанции с двумя QR-кодами
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Странные суммы заметили жители Хабаровска в платежных квитанциях за отопление, горячую воду и электричество от одного из городских расчетно-кассовых центров по обработке коммунальных платежей. В них в добровольно-принудительном порядке предлагается заплатить за страхование недвижимого имущества.
- По почтовым ящикам от одной из страховых компаний сейчас рассылаются письма с предложением застраховать свою квартиру. А уже на следующий месяц приходят квитанции, где отдельной строкой указано «добровольное страхование», - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.
Утверждается, что это исключительно добровольное решение жильца. Однако если хоть раз оплатить по этой статье, то договор будет считаться автоматически заключенным. А при последующих неоплатах будут начисляться пени и штрафы.
- Надо смотреть конкретно на квитанцию. До плательщика должны быть доведены все условия страхования. Пока таких обращений не поступало, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Судакова, руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Добровольное страхование не входит в перечень коммунальных услуг, поэтому такие действия управляющей компании можно считать выходящими за рамки полномочий, возложенных на нее жильцами многоквартирного дома.
- Как таковое внесение страхования за недвижимость в квитанции не нарушает законодательство. В таких случаях включается два QR-кода - один без страхования, второй с включенной услугой. Если человек не заметил и оплатил ЖКУ со страхованием, то ему следует обращаться в свою управляющую компанию. Лучше всего составить заявление с отказом от страхования. «Управляйка» должна будет вернуть денежные средства, - рассказал «КП» - Хабаровск» юрист, занимающийся вопросами ЖКХ.
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