Реклама или способ обмана? В квитанциях за ЖКХ может появиться графа о страховании недвижимости

Жителям Хабаровска приходят квитанции с двумя QR-кодами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Странные суммы заметили жители Хабаровска в платежных квитанциях за отопление, горячую воду и электричество от одного из городских расчетно-кассовых центров по обработке коммунальных платежей. В них в добровольно-принудительном порядке предлагается заплатить за страхование недвижимого имущества.

- По почтовым ящикам от одной из страховых компаний сейчас рассылаются письма с предложением застраховать свою квартиру. А уже на следующий месяц приходят квитанции, где отдельной строкой указано «добровольное страхование», - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Утверждается, что это исключительно добровольное решение жильца. Однако если хоть раз оплатить по этой статье, то договор будет считаться автоматически заключенным. А при последующих неоплатах будут начисляться пени и штрафы.

- Надо смотреть конкретно на квитанцию. До плательщика должны быть доведены все условия страхования. Пока таких обращений не поступало, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Судакова, руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Добровольное страхование не входит в перечень коммунальных услуг, поэтому такие действия управляющей компании можно считать выходящими за рамки полномочий, возложенных на нее жильцами многоквартирного дома.

- Как таковое внесение страхования за недвижимость в квитанции не нарушает законодательство. В таких случаях включается два QR-кода - один без страхования, второй с включенной услугой. Если человек не заметил и оплатил ЖКУ со страхованием, то ему следует обращаться в свою управляющую компанию. Лучше всего составить заявление с отказом от страхования. «Управляйка» должна будет вернуть денежные средства, - рассказал «КП» - Хабаровск» юрист, занимающийся вопросами ЖКХ.

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