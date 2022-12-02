Новые цифры в платежах появятся уже в январе Фото: Олег УКЛАДОВ

Волна внеочередной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги пролетела по стране вместе с приходом зимы. Квитанции об оплате ЖКХ с новыми цифрами начнут приходить уже после Нового года.

Чтобы не испугаться начислений, «КП» - Хабаровск» выяснила, на что обратить внимание и как формируются цены.

- Совокупный платеж сравнивается с таким же набором услуг и объемом энергоресурсов за ноябрь. И именно по сравнению с ноябрем сумма всех квитанций будет выше на 9 процентов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Алена Сидорова, председатель комитета по ценам и тарифам Хабаровского края.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

С 1 декабря 2022 года тариф на холодное водоснабжение вырастет до 50,12 рубля вместо 46,76 рубля ранее.

Водоотведение вырастет до 40,3 рубля за один кубический метр, а техническую воду начнут поставлять по цене 5,51 рубля за кубометр. Подвоз воды жителям Хабаровска обойдется в 645,9 рубля за кубический метр.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

Для жителей домов, где установлены электрические плиты, одноставочный тариф повысится с 3,56 до 3,88 рубля. Если приборы учета отображают две зоны суток, то ночной тариф вырастет с 1,18 до 1,45 рубля, а дневной подорожает с 4,09 до 5,19 рубля.

Счетчики, определяющие три зоны суток, будут определять стоимость потребленного электричества так: в ночное время тариф вырастет с 1,18 до 1,45 рубля, в полупиковой зоне (с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 - прим. ред.) - с 3,56 до 3,88 рубля, а в пиковой зоне (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 - прим. ред.) - с 4,27 до 6,25 рубля.

Аналогичное повышение ждет и тех, у кого нет электроплит.

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