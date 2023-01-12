Затянуло под горящую машину: мужчина погиб, пытаясь спасти иномарку из пожара в Хабаровском крае

Мужчина погиб под колесами своей машины Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

Ужасная картина предстала перед спасателями, которые приехали на вызов в поселок Верхняя Эконь. Рядом с гаражом частного дома полыхала машина, а под ее колесами лежало сильно обгоревшее тело ее владельца.

ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА

ЧП случилось около семи утра на улице Таежной. В деревянном гараже частного дома произошел пожар. Огонь перекинулся на припаркованную внутри «Тойоту Пробокс». 57-летний хозяин иномарки решил самостоятельно спасти ее, не дожидаясь приезда пожарных.

Он вытолкал горящее авто на улицу. Из-за склона у заезда в гараж «Тойота» начала скатываться вниз. Попытавшись остановить ее спереди, мужчина не устоял на ногах и рухнул на землю. Уже через секунду полыхающая иномарка оказалась над ним. Машина зажала своего хозяина в ловушке. Очень быстро огонь перекинулся на одежду пострадавшего и уже через несколько минут мужчина погиб.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

На вызов приехало подразделение краевой пожарной охраны. Они потушили огонь, но помочь пострадавшему уже было невозможно.

- Точно неизвестно, что именно стало причиной гибели мужчины – наезд автомобиля или огонь. На месте работают сотрудники следкома, которые установят все обстоятельства произошедшего, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дознаватели работают на месте пожара. Причина возгорания будет установлена, когда специалисты получат результаты проведенных экспертиз.

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