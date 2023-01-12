Хитрая многоходовка: предприниматель похитил более 80 миллионов рублей бюджетных средств в Хабаровске

Директора организации осудят по статье «Мошенничество» и «Легализация денежных средств в особо крупном размере» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Руководитель хабаровской организации «Дальневосточный центр стратегических разработок» («ДЦСР» - прим. ред.), основным видом деятельности которой являются научные исследования, а именно социальные опросы и интервьюирование, придумал масштабную схему по хищению бюджетных денежных средств.

Он предложил своим знакомым воспользоваться программой Хабаровского края «Повышение мобильности трудовых ресурсов» и фиктивно брать на работу людей из других регионов. К этой же схеме подключили знакомую строительную компанию «Антар», у которой на тот момент не было штатных сотрудников.

- В «ДЦСР» набирали приезжих студентов. В основном это люди из Амурской области, Приморского края и других близлежащих регионов. С ними заключались фиктивные трудовые договоры, по которым ежемесячно выплачивалось по 10 тысяч рублей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Компания «Антар» смогла привлечь ценные «кадры» в Тюмени. Но, как и в случае с «ДЦСР», работники никуда не выезжали и никакой трудовой деятельностью не занимались.

- «Дальневосточный центр стратегических разработок» получил 72 миллиона рублей, так как было подписано такое же количество трудовых договоров, а строительная компания - 12 миллионов.

Во время своей преступной деятельности директор компании успел легализовать более 20 миллионов рублей. Они шли на заключение агентских договоров добровольного медицинского страхования, фиктивный съем квартир, оформление проездных билетов к месту работы.

- Сотрудники писали заявления в центр занятости с просьбой оказать финансовую помощь в размере 500 тысяч рублей. После получения и обналичивания средств они забирали свое вознаграждение, а основную часть средств переводили руководителям «ДЦСР» и «Антар».

В период с 2019 по 2022 год тремя переводами из бюджета Хабаровского края комитетом по труду и занятости населения правительства региона было отправлено 84 миллиона рублей в качестве субсидии.

Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по статьям «Мошенничество» и «Легализация денежных средств в особо крупном размере». Дело рассмотрит Центральный районный суд Хабаровска.

В отношении нескольких участников организованной группы все еще ведется следствие.

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