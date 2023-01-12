«Я - авторитет, ты - никто»: бывший сиделец унижал экс-сокамерника, а потом зарезал его ножом в Хабаровском крае

Пьянка в Бикине закончилась поножовщиной и смертью Фото: Прокуратура Хабаровского края

Годы заключения в колонии оставили в памяти 55-летнего Алексея (имя изменено - прим. ред.) приятный отпечаток. Мужчина якобы сумел добиться авторитета, чем он определенно гордился. И не шибко жаловал тех, у кого уровень влияния был ниже. Именно такого человека Алексей и встретил на пьянке в Бикине.

ХВАСТОВСТВО

Алексей загремел в колонию в 2007 году за причинение тяжкого вреда здоровью. Человека он побил нехило, за что получил 10 лет и 10 месяцев лишения свободы. В колонии он якобы заработал авторитет, а к его мнению прислушивался местный контингент. Во всяком случае, так экс-сиделец рассказывал своим товарищам.

На той самой пьянке в Бикине Алексей встретил 57-летнего мужчину, с которым какое-то время отбывал наказание вместе. Знакомый по колонии также попал в застенки за причинение тяжкого вреда здоровью в 2014 году. Его приговорили к шести годам лишения свободы, и в 2020-м он вернулся на свободу.

ПРОВОКАЦИЯ

Только вот похвастаться аналогичными «заслугами» он не мог. Мужчина авторитетом не пользовался и был полной противоположностью Алексея. О чем, кстати, последний не забыл упомянуть во время застолья. Это мужчину вывело из себя, и он послал авторитета куда подальше. Этого-то и добивался Алексей.

Провокатор набросился на бывшего сокамерника с ножом Фото: Прокуратура Хабаровского края

Провокатор набросился на бывшего сокамерника с ножом. Он ударил мужчину десять раз, затем приложил его по голове каким-то тупым предметом (в ходе следствия орудие установить не удалось). Другие участники пьянки вызвали скорую, но пострадавший не выкарабкался и скончался в больнице.

РЕАКЦИЯ

Алексея задержали, уголовное дело было заведено по статье «Убийство». Свою вину он не признал. Говорит, что когда пришел, тот уже лежал раненный в крови. Алексей якобы пытался вызвать скорую, но не смог, так как не знал, как пользоваться телефоном потерпевшего.

- Исполняющий обязанности Бикинского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. […] Обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Мужчине грозит от шести до 15 лет колонии.

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