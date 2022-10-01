Поездка в один конец: мужчина разбился насмерть в жуткой аварии в Хабаровском крае

Смертельная авария произошла в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Страшную картину пришлось наблюдать спасателям, приехавшим на вызов свидетелей аварии, которая произошла на трассе между селами Корскаково-1 и Корсаково-2. Вокруг собрались очевидцы, на месте уже работала полиция, все в спешке пытались оказать помощь пострадавшим. Все это напоминало жуткую сцену из фильма.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

30 сентября компания из трех мужчин отправилась в поездку, которую они заранее запланировали. В дороге все было хорошо – они разговаривали, шутили, общались на разные темы. В один момент ситуация вышла из-под контроля. Водитель не справился с управлением. Машина сначала вылетела на встречку, а после съехала в кювет.

Машина съехала в кювет Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

От удара о землю капот иномарки смялся. На помощь пассажирам разбившегося авто прибежали очевидцы аварии. Они поспешили достать людей из машины. Двое мужчин были живы, а их третий попутчик скончался на месте от полученных травм.

Сотрудники МЧС сняли аккумулятор, чтобы машина не загорелась Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЕЙ

Сообщение об аварии поступило в 15:41. На вызов сразу отправилась команда сотрудников МЧС из четырех спасателей и одного медика. Когда они приехали, на месте уже работали сотрудники полиции и пожарные. Врач в составе прибывшей команды начал оказывать помощь двум выжившим.

Пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Спасатели убедились, что в машине больше никого нет. Они отключили аккумулятор в авто, чтобы машина не загорелась, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сотрудники МЧС помогли погрузить мужчин в машину скорой Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Через несколько минут после прибытия спасателей приехала скорая. Раненых уложили на носилки и погрузили в машину. Мужчин экстренно увезли в больницу. Сейчас им проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Обстоятельства и причины аварии устанавливает полиция.

Пострадавших забрали на скорой Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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