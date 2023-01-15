Матч закончился со счетом 8:3 в пользу хабаровчан Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Сибирский мороз и небольшой снег не стали помехой для матча между «Сибсельмашем» из Новосибирска и приехавшими в гости игроками «СКА-Нефтяника» из Хабаровска. Посмотреть за противостоянием на стадион пришли 500 зрителей.

По традиции в качестве лидера чемпионата дальневосточные гости с первых минут взяли инициативу в свои руки. Уже на шестой минуте первого тайма Максим Василенко вывел «СКА-Нефтяник» вперед.

Спустя всего 10 минут проход Юрия Шардакова был остановлен защитниками «Сибсельмаша» не по правилам. Судья поднял руки и скрестил их над головой, что означало назначение 12-метрового штрафного броска. Капитан хабаровчан, как один из штатных «пенальтистов», подошел к мячу и без труда расправился с вратарем - 2:0.

На 26-ой минуте новосибирцы включились в игру и организовали массированную вылазку к воротам Льва Шишкина. Рикошет позволил форварду хозяев подхватить мяч и вторым темпом отправить его за линию ворот - 2:1.

На 34-ой минуте вратарь «Сибсельмаша» совершает чудо-спасение и портит статистику Юрию Шардакову в исполнении штрафных бросков. Но даже самоотверженная игра голкипера не могла выдержать раш игры хабаровчан. На 36-ой минуте Владимир Каланчин добавляет еще один мяч в актив своей команды - 3:1.

До перерыва коллективы успели обменяться голами: «Сибсельмаш» реализовал угловой удар, а «СКА-Нефтяник» усилиями Романа Дарковского с игры восстановил разницу в две шайбы - 4:2 в пользу гостей.

После перерыва дальневосточники заметно добавили по темпу игры, организованно переходя из обороны в атаку. На 55-ой минуте Юрий Шардаков оформляет дубль, на что новосибирцы отвечают голом Матвея Рибки. Сразу после этого игра пошла в одни ворота.

На 69-ой минуте Алан Джусоев с передачи Владимира Каланчина оказывается в нужном месте и вовремя подставляет клюшку - 6:3. Через 10 минут Никита Иванов выводит Максима Василенко на оперативный простор и полузащитник был точен - 7:3.

Вишенкой на торте триумфа стал гол Романа Дарковского, который эффектно выскочил из-за спин защитников и грациозно обыграл вратаря новосибирской команды, установив финальный счет на табло - 8:3.

После 17-ти игр «СКА-Нефтяник» остается самой результативной командой лиги. Теперь подопечным Михаила Пашкина предстоит путь в Кемерово, где пройдет встреча с непосредственным преследователем - «Кузбассом». Матч состоится 18 января в 22:00 по хабаровскому времени.

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