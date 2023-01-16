«Амур» уступил СКА со счетом 1:3 Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В воскресный вечер дальневосточные «тигры» завершали гостевую серию матчей против лидера чемпионата КХЛ - команды СКА из Санкт-Петербурга.

К матчу гости подходили не в самом оптимальном составе. Погода внесла свои коррективы, и несколько игроков остались вне заявки из-за простуды. Неизменной осталась лишь тройка Николишина и Шарова. Место в воротах занял Евгений Аликин. Его сменщиком на этом матче стал 18-летний Виктор Кобозев, для которого вызов в основную команду стал первым в карьере.

Первый период начался с удаления в составе «Амура». Тренерский штаб серьезно отнесся к игре в неравных составах, ведь по этому показателю команда из Санкт-Петербурга занимает шестую строчку в лиге. Получив установку, спецбригада хабаровчан успешно справилась с задачей.

«Экспериментальный» состав питерских армейцев действовал активнее и во многих компонентах превосходил дальневосточников. Это доставляло много хлопот Евгению Аликину. Уже на 16-й минуте Ярослав Лихачев качнул чашу весов в другую сторону. Получив шайбу за воротами, молодой форвард не стал доставлять ее на пятак, а бросил с нулевого угла - гол.

Однако уйти «сухими» на перерыв хабаровчанам не дали. За две минуты до сирены чешский нападающий Дмитрий Яшкин занял свою привычную позицию перед вратарем и подправил бросок от синей линии - 1:1.

В начале второго периода хозяева с разницей в минуту забросили две шайбы. Результативными действиями отметились Грошев и «экс-тигр» Гребенщиков. Дальневосточникам же перекрыли все возможности вернуться в игру.

В третьем периоде «Амур» перешел на игру в три звена и добавил в движении. Желание улететь в атаку зачастую заканчивалось контратаками на собственные ворота. За эти 20 минут Евгений Аликин остановил шайбу целых 19 раз, не позволив увеличить разницу в счете.

Как итог - победа СКА со счетом 3:1, и «Амур» отправляется в Хабаровск на встречу с «Адмиралом». Очередной матч дальневосточного дерби пройдет 18 января на льду «Платинум Арены».

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