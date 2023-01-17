Распахните двери нам: китайский город Фуюань планирует нарастить товарооборот через Хабаровск

Речная навигация между Хабаровском и Фуюанем открывается в мае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Город Фуюань располагается всего в 65 километрах от Хабаровска и всегда тесно сотрудничал со столицей края, пока не наступила пандемия коронавирусной инфекции. Это смешало все карты двум странам и часть проектов оказалась заморожена.

В 2023 году китайская сторона постарается достичь увеличения грузооборота с Хабаровском. Для этого в КНР планируют провести модернизацию речного порта Манцзита на Амуре. По проекту, для сухогрузов построят отдельную пристань с горизонтальным способом погрузки и выгрузки, а также отдельную пристань для перевалки контейнеров, которые позже будут перегружаться на железнодорожные вагоны в Хабаровске.

Помимо этого, пункт пропуска Фуюань получил все необходимые разрешения для ввоза дикоросов и других продуктов из России в рамках трансграничного сельскохозяйственного проекта.

В 2023 году аэропорт Фуюаня сможет восстановить «международное чартерное авиасообщение», ведь до пандемии COVID-19 в зимний сезон между соседствующим китайским городом и Хабаровском летали самолеты.

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