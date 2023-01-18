Хотел пошутить: молодой человек случайно застрелил возлюбленную в Амурской области

23-летний Андрей жил с 18-летней Ульяной Фото: Telegram/Bazabazon

Шокирующая история облетела все село Большеозерка в Амурской области. Молодая пара проживала в небольшой квартире дома на Центральной улице. Вечером 15 января 23-летний Андрей (имя изменено - прим. ред.) занимался чисткой своего охотничьего ружья.

В этот момент в комнату вошла 18-летняя Ульяна (имя изменено - прим. ред.). Тогда Андрей направил дуло в ее сторону и сказал: «Руки вверх!» Молодой человек нажал на спусковой крючок, и неожиданно раздался злополучный выстрел.

Ранее сообщалось, что амурчанин скрылся с места преступления и пытался выдать произошедшее за несчастный случай. Однако данная информация не была подтверждена правоохранительными органами.

- Молодой человек не скрывался с места преступления, а был задержан по месту жительства. В полицию он обратился через знакомых, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Лубинский, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по Амурской области.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили тело девушки с огнестрельным ранением головы. После осмотра места происшествия было изъято предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье. Обстановка в квартире и повреждения у потерпевшей говорили о криминальном характере смерти.

- На допросе сожитель погибшей дал признательные показания о своей причастности к причинению смерти.

Сотрудниками следственного управления были назначены судебные медицинская, медико-криминалистическая, молекулярно-генетическая и баллистическая экспертизы для установления полной картины преступления.

В отношении жителя Большеозерки судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия.

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