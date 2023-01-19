Небом единым: «Хабавиа» вошли в единую авиакомпанию Дальнего Востока

«Хабавиа» уже два года летает в рамках код-шэринга единой дальневосточной авиакомпании Фото: пресс-служба авиакомпании «Хабаровские авиалинии»

Региональная авиакомпания «Хабаровские авиалинии» официально стала частью группы единой дальневосточной авиакомпании. Соглашение было подписано между министерством имущества Хабаровского края и организацией АО «Аврора финанс», которая на 100 процентов принадлежит авиакомпании «Аврора».

Свои подписи на документе поставили заместитель директора Хабаровского филиала авиакомпании «Аврора» Геннадий Климовец и министр имущества Хабаровского края Никита Матвеев.

- Участие «Хабаровских авиалиний» в дальневосточной авиакомпании будет способствовать достижению целевых показателей программы развития края «Край комфортного проживания» в части приобретения воздушных судов и увеличению внутрирегионального пассажиропотока, - прокомментировала Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

На создании единой дальневосточной авиакомпании настаивал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Уже в 2021 году стало известно, что к проекту подключились все субъекты - от Чукотки до Якутии.

- Операционная деятельность «Хабавиа» в рамках единой авиакомпании началась еще два года назад, когда открылись рейсы в рамках код-шэринга из Советской Гавани во Владивосток. С начала 2023 года открылось направление из Хабаровска в Ноглики на самолетах Ан-24, которые предоставляют «Хабаровские авиалинии». Подписание настоящего соглашения - это официальный шаг к закреплению сотрудничества, ведь в рамках большой авиакомпании будет легче вести переговоры с производителями самолетов и решать критически важные вопросы для эксплуатантов, - рассказал «КП» - Хабаровск» Вадим Юрков, пресс-секретарь авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

Также деятельность масштабного оператора позволит выходить на федеральный уровень в вопросах обсуждения субсидирования перелетов. Соглашение открывает возможности и для корпоративной интеграции «Хабаровских авиалиний» в группу авиакомпаний «Авроры», в том числе в решении ключевых вопросов.

Не стоит забывать и об обновлении воздушного флота.

- Уже сейчас ведутся переговоры с производителями самолетов для нужд Дальнего Востока. Такие судна как ТВРС-44 «Ладога» и Ил-114-300 призваны заменить устаревающие региональные лайнеры Ан-24. ЛМС-901 «Байкал», который будет производиться в Комсомольске-на-Амуре, придет на смену Ан-2. Это позволит летать в совсем небольшие населенные пункты. Однако все упирается не только в самолеты, но и в инфраструктуру. Предстоит большая работа по подготовке посадочных площадок.

Напомним, ранее в 2022 году аналогичные соглашения были заключены с «Камчатским авиапредприятием», «ЧукотАВИА» и авиакомпанией «Якутия».

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