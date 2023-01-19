Выпила очиститель: двухлетний ребенок получил ожог пищевода в детском саду Хабаровска по недосмотру воспитателя

Воспитательница дезинфицировала игрушки специальным раствором и оставила его на подоконнике
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Хабаровске завершилась проверка детского сада №262, где двухлетняя девочка получила ожог пищевода. Напомним, что ЧП случилось 23 ноября 2022 года в младшей группе. В руках ребенка оказалось дезинфицирующее средство.
Воспитательница дезинфицировала игрушки специальным раствором и оставила его на подоконнике. Утром бутылка с яркими зелеными вставками на этикетке привлекла малышку. Девочка схватила очиститель, открутила пробку и приложила ко рту.
Отнять бутылку у ребенка успели до непоправимого. Но немного химии девочка все же успела проглотить. Этого оказалось достаточно, чтобы малышка получила химический ожог пищевода. Ребенка увезли в больницу, где врачи смогли отвести риск возникновения более серьезных последствий.
В детском саду следком и хабаровская транспортная прокуратура организовали проверки. Правоохранительные органы не только собрали картину ЧП, но и обнаружили, что в учреждении нет цеха обработки овощей. Также не во всех группах проводится утренняя термометрия детей.
- Заведующей детским садом внесено представление об устранении нарушений. В результате в учреждении усилен контроль за выдачей и хранением дезинфицирующих средств, проведением термометрии воспитанников, приняты меры по обустройству помещений по обработке овощей, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе Хабаровской транспортной прокуратуры.
Заведующую также привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
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