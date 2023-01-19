Матч в Хабаровске завершился со счетом 3:1 в пользу «Амура» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Игроки обеих команд выходили на седьмой матч дальневосточного дерби как на последний бой. Оно и неудивительно, ведь в таком локальном противостоянии хочется остаться победителем.

Матч начался с быстрой шайбы Сергея Дубакина. Никита Гребенкин оказался первым на шайбе оттеснил соперника и оказался первым на шайбе. Легким движением кистей снаряд оказался на крюке «99» номера. Последовал бросок с которым не смог справиться голкипер соперника - 1:0 уже на четвертой минуте встречи.

Радость трибун продлилась недолго. На шестой минуте арбитры зафиксировали нарушение правил со стороны Ивана Николишина. Нападающий отправился на скамейку штрафников, где к нему присоединился Руслан Педан. Двойным преимуществом «моряки» воспользоваться не смогли, но в момент выхода четвертого полевого на лед, гости до верного разыграли свою комбинацию. Гол на счету Николая Чебыкина, который подкараулил шайбу рядом со штангой - 1:1.

Вязкая игра «Адмирала» сковала по рукам и ногам активность «тигров» вплоть до второго периода. Оба коллектива старались подрожать действиям друг друга. Даже ошибки совершались одинаковые. Не остался в стороне момент при игре в меньшинстве в исполнении хозяев. Балдаев точной передачей вывел своих партнеров на «свидание» с голкипером. Махановский и Шаров пытались сыграть в стенку, но шайба предательски подскочила в самый последний момент, что помешало «тиграм» выйти вперед.

На старте третьего периода игрокам «Амура» удалось сделать то, к чему они так стремились. Через 40 секунд после вбрасывания Гребенкин красиво сбросил шайбу защитнику Кэмерону Ли. Тот мощным щелчком отправил ее в сетку ворот - 2:1.

Почуяв запах победы, «тигры» оживились. «Адмирал» также решил поддержать игру на встречных курсах в попытках сократить дефицит. Именно в третьем периоде «моряки» статистически оказались чуточку лучше хозяев, но этого оказалось недостаточно. Поменяв вратаря на шестого полевого игрока за две минуты до конца матча, гости получили третью шайбу. Ее автором стал Владислав Барулин.

Магия чисел, не иначе. В составе хозяев отличились игроки с номерами «22», «77» и «99». «Амур» вышел вперед в дальневосточном дерби. Счет в серии 4:3. Следующий раунд между этими же командами пройдет 21 января во Владивостоке.

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