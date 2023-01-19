Претенденты на титул встречались второй раз в сезоне Фото: Telegram/Kuzbass_bandy

Громкая вывеска грандов отечественного хоккея с мячом из Кемерово и Хабаровска не один десяток лет привлекает любителей этого вида спорта. Обе команды являются безоговорочными лидерами Суперлиги и смотреть за игрой мастеров - всегда одно удовольствие.

«Кузбасс» и «СКА-Нефтяник» встречались сразу после нового года. Тогда победа осталась за дальневосточниками со счетом 6:4. Ответная встреча в Кемерово не принесла таких положительных эмоций, как это было в Хабаровске.

Сценарий противостояния очень напомнил ход матча на арене «Ерофей», но наоборот. Месяцем ранее сибиряки неудачно вошли в игру и были вынуждены отыгрываться со счета 0:4. В такой ситуации теперь оказались подопечные Михаила Пашкина.

В Хабаровске очень надеялись, что «СКА-Нефтянику» удастся взять очки в Кемерово, но «Кузбасс» показал характер, намекая на то, что амбиции команды явно не ограничиваются прошлогодней «бронзой».

По ходу матча у дальневосточников был шанс переломить ход встречи. Однако подвела реализация моментов и дисциплина. Во втором тайме хабаровские «армейцы» заработали 50 минут штрафа. Постоянно играть в меньшинстве против сильного соперника - тяжело. К тому же состав подвергся изменениям после травмы полузащитника Алана Джусоева. Голами за «СКА-Нефтяник» отметились Юрий Шардаков, Туомас Мяаття и Максим Василенко.

Потерпев второе поражение в чемпионате, дальневосточники откатились на третью строчку, имея в активе 43 очка. Впереди еще внушительный отрезок из девяти матчей, которые могут позволить наверстать недостающие очки. Пока же «СКА-Нефтянику» предстоит переезд в Мурманск, где 25 января команда встретится с местным «Мурманом».

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