Лицом к спине с тигром: краснокнижный хищник ошарашил людей своим появлением на севере Хабаровского края

Тигр стоял к людям спиной и поворачиваться к слепящему свету или на свист явно не собирался. Тематическое фото Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Что ни говори, а амурские тигры - очень красивые животные, но наблюдать за ними лучше сильно издалека. Неудивительно, что от увиденной мощи может потеряться дар речи. Так случилось с людьми в Ульчском районе Хабаровского края, которые при виде тигра не смогли сдержать поток эмоций.

Ульчский район - самый север ареала обитания амурского тигра. Здесь редкие коты начали отмечаться с 2012 года. К людям они захаживали пару раз, информации о растерзанных собаках за это время не было. Местные тигры вообще стараются максимально изолироваться от человечества. Толком-то точно неизвестно, сколько особей здесь обитает.

Тем удивительнее оказалась встреча людей с тигром. В темное время суток они ехали на машине, свет фар выхватил полосатую фигуру в темноте между деревьев у дороги. Люди остановились и, тихо переговариваясь, начали снимать тигра на видео. Удивились так сильно, что на кадрах оказалось много нецензурных слов, поэтому пришлось внести изменения в аудиодорожку.

- У тигра такой возможности не было, поэтому он сначала просто повернулся к людям задом, продемонстрировав тем самым свое отношение к стилю общения, а потом и вовсе ушел, - рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр».

Закадровые голоса спорили: уезжать сейчас или нет. Один мужчина сперва не мог разглядеть тигра, затем, когда увидел, просил не трогаться с места. Другой же, напротив, был встревожен и хотел побыстрее убраться от грозного хищника. В отличие от тигра, которого встретил мужчина в ЕАО фактически лицом к лицу, наш зверь стоял к людям спиной. Поворачиваться к слепящему свету или на свист большой кот явно не собирался.

- Да снимай, снимай, сейчас он повернется, подожди. Не надо ехать, не бойся, я тебе говорю, ничего он не сделает, - говорит один из мужчин за кадром.

Стоит отметить верное поведение людей при встрече с тигром. Они не стали его преследовать, не пытались покормить или приблизиться. А снятые ими кадры сохранят память об уникальной встрече.

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