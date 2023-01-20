Забил старика до смерти и поджег труп: житель Хабаровского края пойдет под суд за убийство и разбой

Чтобы скрыть убийство мужчина сжег труп хозяина квартиры Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новогодние праздники в прошлом году в поселке Эльбан начались со страшного происшествия. Местный житель, изрядно надравшись, устроил кровавую расправу над своим знакомым прямо в новогоднюю ночь. На этом он не угомонился, на следующий день решил ограбить знакомую, а в итоге пригрозил убийством и ей. Долго гулять не пришлось - дело расследовали, и теперь его ждет скамья подсудимых.

Как рассказали СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, драма развернулась на почве алкогольного опьянения 1 января 2022 года на улице Школьной. Мужчина 34 лет был дома у своего знакомого. Они серьезно поссорились, из-за чего - не уточняется, однако конфликт перерос в итоге в потасовку, гость забил хозяина до смерти и попытался замести следы. Как выяснилось, пенсионер мужчину у себя приютил.

- Он нанес множественные удары твердым тупым и колюще-режущим предметами знакомому, который приютил его в своей квартире. От полученных травм 69-летний мужчина скончался, - об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Осознав, что произошло, мужчина решил избавиться от следов преступления, он намеренно поджег тело убитого и ретировался из квартиры.

Чуть позднее, видимо, изрядно проголодавшись, разбойник наведался к своей знакомой. У нее он насобирал продуктов в два пакета, хотел было уйти и уже даже вышел в подъезд, но 57-летнюю женщину такое поведение мужчины серьезно возмутило, и она попыталась его остановить. Тогда он вытащил нож и пригрозил, что запросто пустит его в ход.

- По уголовному делу допрошены свидетели случившегося, проведен ряд судебных экспертиз, а также иные следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении преступления, - рассказала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Прокуратура обвинение утвердила и направила в суд на рассмотрение. Максимальное наказание за совершенное преступление - до 15 лет лишения свободы.

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