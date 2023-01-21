Один стоял у машины, второй - гулял в лесу: житель Хабаровского края встретил двух тигров с разницей в два часа

Спустя два часа времени и семь километров пути произошла вторая встреча. Тематическое фото
Фото: Сергей БАЛАНОВ
Антон из Хабаровского края - большой любитель природы и организатор экотуров в Хабаровском крае. Излюбленное место - Дурминское лесоохотхозяйство, откуда приходят одни из самых интересных кадров жизни амурских тигров. Обычно звери попадаются в фотоловушки, в этот раз Антон лицом к лицу встретился с краснокнижными зверями за один вечер.
Первое рандеву состоялось так: Антон увидел свежий отпечаток лапы тигра. Мужчина открыл дверь машины и посветил фонарем туда, куда шел след. Свет выхватил тигра, который стоял в пяти метрах от машины, оперевшись на валежину.
- Тигр пошел дальше, люди поехали дальше. Спустя два часа времени и семь километров пути произошла вторая встреча, - рассказали в пресс-службе центр «Амурский тигр».
Во время второй встречи тигр гулял в лесу. Пришельцам на машине редкий зверь не уделил особого внимания. Лишь обернулся пару раз, да ушел по своим тигриным делам.
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