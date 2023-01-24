«Амур» совершил грандиозный камбэк и вырвал победу Фото: пресс-служба ХК "Амур"

К новому противостоянию за место в восьмерке «Амур» подходил в хорошей форме. Но мало кто мог ожидать, что «Сибирь» станет лидером «Востока». Впрочем, подопечным Вадима Епанчинцева необходимо набирать очки в каждом матче - с лидером или аутсайдером.

«Сибирь» входит в десятку лучших команд лиги по игре в первых периодах. Так случилось и в Новосибирске. «Снеговики» ураганом прошлись по оборонительным редутам дальневосточников, не оставив камня на камне. Счет был открыт уже на 23-й секунде матча.

Спустя пять минут ошибка хабаровчан в своей зоне была использована хозяевами для увеличения отрыва - 0:2. Вратарь «Амура» Янис Калниньш отправился досматривать игру со скамейки, уступив место в воротах Евгению Аликину. Но и основной голкипер успел пропустить гол - 0:3.

Лишь к концу первого периода «тигры» нащупали брешь в обороне «Сибири», и на 16-й минуте Балдаев дальним броском нашел клюшку Ярослава Лихачева, которому удалось размочить счет, вернув в матч интригу - 1:3. На 18-й минуте Гиздатуллин вскинул руки вверх, празднуя сокращение отставания от соперников, но после видеопросмотра шайбу пришлось отменить - снаряд попал в обе штанги, но так и не пересек линию ворот.

Такая встряска в стартовом отрезке должна была заставить коллективы сбавить обороты, чтобы сэкономить силы. Но не тут-то было. На 14-й секунде «Сибирь» вновь зажигает красный фонарь за воротами Аликина - 1:4. Две минуты спустя Никита Гребенкин восстановил разрыв в две шайбы, нанеся точный бросок по воротам - 2:4.

Нащупав свой темп, «Амур» быстро прибрал инициативу к своим рукам, заставляя соперников нарушать правила. Долго ждать не пришлось. За полторы минуты до перерыва точный кистевой бросок удался защитнику Кэмерону Ли - 3:4. На последних секундах «тигры» имели все шансы сравнять счет, но все же это пришлось отложить на заключительную двадцатиминутку.

Спустя 28 секунд после вбрасывания, в третьем периоде Павел Махановский оказался там, где нужно, и помог команде догнать соперников - 4:4. Апогея драмы матч достиг спустя минуту, когда хоккеисты «Амура» смогли вырваться вперед. Сергей Дубакин, который является воспитанником «Сибири», сделал что-то невероятное и качнул чашу весов в пользу дальневосточников - 5:4.

Все мог исправить назначенный в ворота Евгения Аликина буллит, но отправившийся за хет-триком Валентин Пьянов проехал мимо кассы.

«Сибирь» отчаянно бросилась исправлять положение, чтобы перевести игру в овертайм, но на 49-й минуте Никита Гребенкин успешно обокрал Основина на синей линии и отправился на свидание с вратарем. Обыграв его в издевательской манере, молодой форвард установил окончательный счет на табло - 6:4 в пользу «Амура».

Этот матч по праву может считаться лучшей игрой дальневосточников в сезоне. Феерическая победа нал лидером Восточной конференции позволяет выйти на восьмую строчку в турнирной таблице и оказаться в зоне плей-офф.

Следующий матч «тигры» проведут 25 января. В Нижнекамске хабаровчане скрестят клюшки со своим прямым соперником по турнирной таблице - «Нефтехимиком».

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