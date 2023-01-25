Сбил грузовой поезд: мужчина погиб на железнодорожных путях в ЕАО

Ответственный за технику безопасности допустил множество нарушений, что привело к трагедии Фото: Иван МАКЕЕВ

Обычная рабочая смена может закончиться для железнодорожного работника реальным тюремным сроком за нарушение требований охраны труда. По вине мужчины погиб другой работник, который очищал пути от снега.

Как установило следствие, 29 ноября 2021 года в ночное время 44-летний обвиняемый был назначен ответственным за соблюдение требований охраны труда в группе железнодорожных рабочих.

- Под руководством мужчины на станции Аур на 8392 километре пикета 5 Дальневосточной железной дороги производилась очистка снега на стрелочном переводе, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России.

Он не проконтролировал другого 43-летнего работника, который находился в колее пути, на предмет правильности надевания сигнального жилета. Также правоохранители установили и другие нарушения, допущенные при проведении работ. Ответственный не сделал никакого замечания на то, что работник использовал инструмент, который не предназначен для выполнения этого вида работ. Дежурная по станции не была уведомлена о производимых работах на путях. Кроме того, место не было ограждено ручным фонарем с красным огнем, который сигнализирует об опасности.

В обязанности обвиняемого входило и наблюдение за движением поездов. Результат допущенных нарушений привел к трагедии. Проходящий по этому перегону товарный поезд сбил монтера. От полученных травм 43-летний мужчина скончался на месте.

- Уголовное дело было передано в суд. Санкция вменяемой статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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